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Продажи электромобилей в России снизились на 51% в январе

Ведомости

В январе продажи электромобилей в России снизились на 51% в годовом выражении. Об этом сообщил эксперт НТИ «Автонет» Игорь Мишин в беседе с «РИА Новости», сообщается в Telegram-канале агентства.

Отмечается, что в первом месяце 2025 г. было продано лишь 768 машин.

В апреле 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на базовый сценарий в исследовании российского рынка электромобилей консалтинговой компании Strategy Partners писали, что спрос на электротранспорт в РФ в течение 10 лет начиная с 2023 г. будет расти в среднем на 38% каждый год и достигнет 340 000 машин в год в 2033 г. Имеется в виду новая техника – легковые электрокары, малотоннажные грузовики на электротяге и подзаряжаемые гибриды.

Отмечалось, что темпы роста продаж будут максимальными в ближайшие несколько лет, значительно опережая среднегодовую динамику на рассматриваемом периоде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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