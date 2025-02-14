Продажи электромобилей в России снизились на 51% в январе
В январе продажи электромобилей в России снизились на 51% в годовом выражении. Об этом сообщил эксперт НТИ «Автонет» Игорь Мишин в беседе с «РИА Новости», сообщается в Telegram-канале агентства.
Отмечается, что в первом месяце 2025 г. было продано лишь 768 машин.
В апреле 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на базовый сценарий в исследовании российского рынка электромобилей консалтинговой компании Strategy Partners писали, что спрос на электротранспорт в РФ в течение 10 лет начиная с 2023 г. будет расти в среднем на 38% каждый год и достигнет 340 000 машин в год в 2033 г. Имеется в виду новая техника – легковые электрокары, малотоннажные грузовики на электротяге и подзаряжаемые гибриды.
Отмечалось, что темпы роста продаж будут максимальными в ближайшие несколько лет, значительно опережая среднегодовую динамику на рассматриваемом периоде.