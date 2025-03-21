В феврале россияне купили на 5,5% меньше подержанных легковых автомобилей
Россияне купили 397 100 легковых автомобилей с пробегом в феврале, что на 5,5% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 0,6% ниже показателя аналогичного периода 2024 г. Об этом сообщает «Автостат».
Наибольшая часть покупок россиян в этой категории пришлась на отечественную марку Lada – в феврале автомобилисты приобрели 106 000 таких подержанных машин. Вторую строчку заняла японская Toyota (39 100 автомобилей). На третьем и четвертом местах – корейские Kia и Hyundai (21 100 и 20 700 машин соответственно). Пятая строчка досталась японскому Nissan с показателем 17 400 штук.
По данным «Автостата», продажи всех автомобилей с пробегом из топ-10 снизились относительно показателей месячной давности, наиболее отрицательная динамика наблюдается у Honda (-10,9%). В годовом исчислении рост фиксируется только у Lada (+4,3%).
В феврале россияне купили 9800 седанов Lada 2107 – в последнем месяце зимы модель стала самой популярной среди подержанных автомобилей. Вторая строчка досталась хэтчбеку Lada 2114 «Самара-2» (8400 машин), далее расположились корейские Kia Rio (7 700 штук) и Hyundai Solaris (7600 штук). Среди лидеров вторичного рынка «Автоваз» также отмечает трехдверный внедорожник Lada 4x4 и седан Lada 2170 «Приора», продажи которых составили по 7400 автомобилей. Относительно января все модели продемонстрировали отрицательную динамику, особенно Toyota Camry (-8,6%). По сравнению с февралем прошлого года 50% моделей показали рост, остальные – снижение.
В январе и феврале россияне купили 817 400 легковых автомобилей с пробегом, что на 12,9% больше год к году.
В 2024 г. продажи легковых автомобилей с пробегом выросли на 6%. Свыше половины (51%) рынка в минувшем году пришлось на пять марок. Лидером в продажах стала Lada, на втором месте расположилась японская Toyota, а третье и четвертое места достались корейским Kia и Hyundai. Замкнула пятерку лидеров японская Nissan.