Продажи легковых автомобилей с пробегом выросли на 6% в 2024 году

Более половины (51%) рынка в минувшем году пришлось на пять марок. Лидерство в продажах сохраняет отечественная Lada – сменили владельцев почти 1,5 млн шт., что на 19% больше показателя 2023 г. На 2-м месте с большим отрывом расположилась японская Toyota (продано 619 546 машин, -8%). 3-е и 4-е места у корейских Kia и Hyundai с результатами 349 518 (+10%) и 332 167 (+5%) шт. соответственно. Замыкает пятерку лидеров японская Nissan, продажи которой на вторичном рынке снизились на 5% до 282 667 автомобилей.