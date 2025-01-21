Продажи легковых автомобилей с пробегом выросли на 6% в 2024 году

Продажи легковых автомобилей с пробегом выросли на 6% в 2024 годуРынок преодолел отметку в 6 млн машин, что стало максимумом за последние 10 лет
Более половины (51%) рынка в минувшем году пришлось на пять марок. Лидерство в продажах сохраняет отечественная Lada – сменили владельцев почти 1,5 млн шт., что на 19% больше показателя 2023 г. На 2-м месте с большим отрывом расположилась японская Toyota (продано 619 546 машин, -8%). 3-е и 4-е места у корейских Kia и Hyundai с результатами 349 518 (+10%) и 332 167 (+5%) шт. соответственно. Замыкает пятерку лидеров японская Nissan, продажи которой на вторичном рынке снизились на 5% до 282 667 автомобилей.
В топ-10 также вошли некогда популярные в стране Volkswagen, Chevrolet, Renault, Honda и Ford. Совокупно на них пришлось чуть более шестой части продаж.
Совокупный результат продаж на вторичном рынке в 2024 г. оказался максимальным за последние 10 лет. На протяжении этого периода не было ни одного года, когда продажи легковых машин с пробегом превышали отметку в 6 млн шт. Ближе всех к этому рубежу оказались результаты 2021 г. Тогда своих владельцев сменили 5,99 млн авто.
В декабре 2024 г. в России было продано 522 890 машин с пробегом, следует из данных «Автостата». Это на четверть больше по сравнению с декабрем 2023 г. и на 0,3% меньше по сравнению с ноябрем 2024 г. Самым популярным автомобилем на вторичном рынке в очередной раз стал классический седан Lada 2107.
Основным драйвером рынка автомобилей с пробегом в 2024 г. стало удорожание новых машин из-за увеличения таможенных пошлин, роста затрат на логистику и комплектующие, говорит директор профильного департамента «Рольфа» Вадим Черноусов. Средневзвешенная цена новой легковушки с пробегом по итогам 11 месяцев 2024 г. (последние доступные данные) составила 3,12 млн руб. против 2,96 млн за весь 2023 год, следует из данных «Автостата».
Сам «Рольф» в 2024 г. снизил продажи машин с пробегом на 38% до 64 000 шт., отмечает Черноусов. По его словам, драйверов роста для вторичного рынка в 2025 г. «сейчас не видно». Снижение количества сделок будет в первую очередь в премиум и частично в среднем ценовом сегменте из-за высокой стоимости заемных средств, полагает собеседник.
Доля продаж подержанных машин в кредит по итогам прошлого года составила 9,8%, а среди авто не старше 10 лет (1,81 млн шт.) – 32,8%, подсчитал «Автостат».
Продажи автомобилей с пробегом на маркетплейсе Fresh выросли почти в 2 раза в 2024 г., говорит основатель компании Денис Мигаль. Основными предпосылками положительной динамики стали рост цен на новые машины, сокращение их ассортимента из-за роста утильсбора и ужесточение правил растаможки техники, перечисляет собеседник. Абсолютных показателей продаж он не приводит.
При этом стоимость машин с пробегом на маркетплейсе несколько снизилась в 2024 г. и составила в среднем 1,4 млн руб. против 1,52 млн руб. в 2023 г., отмечает Мигаль. Это несколько противоречит общерыночным значениям. Так, по данным «Автостата», этот показатель составил 1,17 млн руб. по итогам 11 месяцев прошлого года против 1,04 млн руб. за 2023 г.
На вторичном авторынке в РФ достаточно широкий ассортимент ликвидных моделей, которые в отличие от новых авто не нужно ждать около 2,5 месяца, как, например, новые автомобили корейского производства, говорит Мигаль. Он ожидает снижения поступлений автомобилей с пробегом из-за границы в 2025 г. из-за усложнения условий их ввоза и роста доли китайских марок в этом сегменте. Цены на подержанные авто в 2025 г. вырастут на 15%, считает Мигаль.
«Авилон» увеличил продажи автомобилей с пробегом в 2024 г. на 22%, реализовав свыше 9000 шт., сообщил заместитель гендиректора компании по данному направлению Роман Титов. «По итогам 2025 г. мы планируем сохранить продажи на уровне 2024 г. или увеличить их на 7–10%, несмотря на прогнозы общего снижения рынка», – добавил собеседник.
Ключевым сдерживающим фактором для вторичного рынка является высокая ключевая ставка, которая ведет к увеличению стоимости финансирования для потребителей – это снижает объемы кредитных сделок, продолжает Титов. Кроме того, качество автомобилей с пробегом постепенно снижается из-за отсутствия регулярного поступления свежих моделей от клиентов, добавляет он.
Рост цен на новые машины в последние годы, а также постепенное сокращение их ассортимента повлияли на рост интереса к вторичному рынку в 2024 г., указывает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Кроме того, в прошлом году многие продали свои машины, чтобы купить новые, что также повлияло на увеличение предложения подержанных автомобилей, отмечает он.
Количество объявлений о продаже таких машин на «Авто.ру» выросло на протяжении года – с января по декабрь 2024 г. – на 56%, говорит представитель компании. Их средняя стоимость за это время снизилась на 12% до 2 млн руб.
Удалов ожидает охлаждения спроса на машины с пробегом в 2025 г. и увеличения сроков владения транспортным средством у россиян в ожидании изменений макроэкономической ситуации в лучшую сторону. Продажи на вторичном рынке могут снизиться на 3–5%, полагает он.