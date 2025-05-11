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Водителей в Москве призвали сменить резину на зимнюю из-за заморозков

Ведомости

Московских водителей призвали выезжать на дорогу только на зимней резине из-за заморозков утром 12 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы со ссылкой на ЦОДД.

Владельцам авто рекомендовали быть внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких ускорений и торможений и не отвлекаться на телефон.

Также в ЦОДД рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

11 мая в центре погоды «Фобос» сообщили, что Центральная Россия 11 и 12 мая будет находиться «под властью малоподвижного циклона с центром над Ярославской областью». После него придет циклон с Тамбова, который в ночь на 14 мая «займет место предыдущего, поэтому передышки в дождях не будет».

«Всего за двое суток над районами Центральной России выльется около 20–25 мм осадков, что составит примерно 1/3 месячной нормы», – говорится в материале. В «Фобосе» добавили, что тепла в Центральной России и Москве не будет до 15 мая.  

К концу недели ливни в Москве приобретут локальный и кратковременный характер, а температура воздуха повысится до 18 градусов тепла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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