Водителей в Москве призвали сменить резину на зимнюю из-за заморозков
Московских водителей призвали выезжать на дорогу только на зимней резине из-за заморозков утром 12 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы со ссылкой на ЦОДД.
Владельцам авто рекомендовали быть внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких ускорений и торможений и не отвлекаться на телефон.
Также в ЦОДД рекомендуют пользоваться общественным транспортом.
11 мая в центре погоды «Фобос» сообщили, что Центральная Россия 11 и 12 мая будет находиться «под властью малоподвижного циклона с центром над Ярославской областью». После него придет циклон с Тамбова, который в ночь на 14 мая «займет место предыдущего, поэтому передышки в дождях не будет».
«Всего за двое суток над районами Центральной России выльется около 20–25 мм осадков, что составит примерно 1/3 месячной нормы», – говорится в материале. В «Фобосе» добавили, что тепла в Центральной России и Москве не будет до 15 мая.
К концу недели ливни в Москве приобретут локальный и кратковременный характер, а температура воздуха повысится до 18 градусов тепла.