Водителей в Москве призвали сменить резину на зимнюю из-за заморозков

11 мая в центре погоды «Фобос» сообщили, что Центральная Россия 11 и 12 мая будет находиться «под властью малоподвижного циклона с центром над Ярославской областью». После него придет циклон с Тамбова, который в ночь на 14 мая «займет место предыдущего, поэтому передышки в дождях не будет».