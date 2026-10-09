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Hyundai зарегистрировал два товарных знака Genesis в России до 2034 года

Ксения Наумчик
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России два товарных знака Genesis сроком до 2034 г. Об этом свидетельствуют данные Роспатента, которые изучило агентство «РИА Новости».

Согласно документам.ведомства, компания подала две заявки на регистрацию обозначений с логотипом Genesis в августе 2024 г. В октябре 2026 г. Роспатент принял положительные решения по обеим заявкам.

Регистрация позволяет компании использовать товарные знаки для продажи автомобильных навигаторов, колонок, медиаплееров, аккумуляторов для машин и наушников. Кроме того, перечень предусматривает предоставление онлайн-доступа к мультимедийному контенту для транспортных средств.

21 сентября директор «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что с января по август из Южной Кореи импортировали 23 000 легковых автомобилей с пробегом. Их число снизилось на 63% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самой популярной моделью стала Kia K3 – их вывезли в количестве 2318 штук. Востребованной можно назвать и Kia K5 – 1884 шт. Hyundai Avante и Hyundai Sonata импортировали 1515 и 1447 шт. соответственно. На пятом месте внедорожник Chevrolet Traillblazer – 1330 шт.

25 июня «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что «АГР-холдинг» завершил проект по выпуску автомобилей Solaris из машинокомплектов Hyundai и Kia на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке. Производство этих моделей в 2026 г. так и не возобновляли – дилеры распродают остатки партий, собранных в прошлом году.

Hyundai Motor в конце 2023 г. сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО «Арт-Финанс», материнской компании ООО «АГР». Сделка была закрыта в начале 2024 г.

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