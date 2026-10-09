Hyundai зарегистрировал два товарных знака Genesis в России до 2034 года

21 сентября директор «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что с января по август из Южной Кореи импортировали 23 000 легковых автомобилей с пробегом. Их число снизилось на 63% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самой популярной моделью стала Kia K3 – их вывезли в количестве 2318 штук. Востребованной можно назвать и Kia K5 – 1884 шт. Hyundai Avante и Hyundai Sonata импортировали 1515 и 1447 шт. соответственно. На пятом месте внедорожник Chevrolet Traillblazer – 1330 шт.