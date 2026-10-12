В России запретили продажу китайских грузовиков некоторых моделей

Росстандарт выдал ряд предписаний официальным представителям изготовителей транспортных средств и заводам, в том числе о приостановке реализации транспортных средств, а также об устранении выявленных нарушений. На данный момент, по словам ведомства, производители уведомили Росстандарт о приостановке реализации товаров. При этом в Росстандарте подчеркнули, что при устранении выявленных нарушений ранее наложенные ограничения снимаются.