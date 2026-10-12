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В России запретили продажу китайских грузовиков некоторых моделей

Анна Суслова

Росстандарт запретил продажу транспортных средств марок Dongfeng (типа DFRZ-35), Foton (типа 77N5BJ), XCMG (типа XCT50G5-1S, XCA200G7-1S), JAC (типа K7) на территории России. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Под запрет также попали заводы-изготовители специальных транспортных средств типа 77ADJL (на базе транспортного средства JAC), SE27 (на базе KIA), TD-001 (на базе SHACMAN), N382a-A2 (на базе FAW), KFN332 (на базе FORD).

Причиной такого решения Росстандарта стали нарушения, которые представляют опасность для здоровья водителей и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов. Среди них указаны несоответствие стандартам тормозных систем и защитных свойств кабин, наличие выбросов видимых загрязняющих веществ, ненадежность крепления ремней безопасности и др.

Как отмечает Росстандарт, несоответствие данных транспортных средств требованиям безопасности может привести к ДТП, получению травм и гибели людей.   

Росстандарт выдал ряд предписаний официальным представителям изготовителей транспортных средств и заводам, в том числе о приостановке реализации транспортных средств, а также об устранении выявленных нарушений. На данный момент, по словам ведомства, производители уведомили Росстандарт о приостановке реализации товаров. При этом в Росстандарте подчеркнули, что при устранении выявленных нарушений ранее наложенные ограничения снимаются.

В августе Росстандарт запретил выпуск нескольких моделей китайских грузовиков Dongfeng и Zoomlion. Модели не соответствовали требованиям безопасности. Речь шла о запрете транспортных средств марки Dongfeng типов DFV4198 и DFV KC, а также марки Zoomlion типов ZTC-4, ZTC-3, TMCP3 и TMCP4.

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