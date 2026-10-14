Посол Южной Кореи: Hyundai и Kia изучают возвращение на рынок РФ
По его мнению, компании проводят исследование рынка, но главное препятствие – украинский конфликт. До его урегулирования возвращение будет крайне сложной задачей.
9 октября «РИА Новости» писало со ссылкой на данные Роспатента, что Hyundai зарегистрировал в России два товарных знака Genesis сроком до 2034 г. 30 августа директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявлял ТАСС, что Kia и Hyundai могут первыми снова начать продавать машины в России, если политическая обстановка наладится, а санкции станут мягче.
До 2022 г. Hyundai и Kia занимали второе и третье места по продажам в России после Lada. После начала конфликта они приостановили производство и поставки. В 2024 г. Hyundai продала российские заводы группе AGR, а в январе 2026-го утратила право их обратного выкупа.