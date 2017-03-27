Пассажиры опаздывающих рейсов могут получить больше компенсаций

Госдума в пятницу, 24 марта, приняла закон «О присоединении РФ к Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок» (Монреальская конвенция), законопроект поправок в Воздушный кодекс, необходимых для присоединения, принят в первом чтении, сообщается на сайте Госдумы. В силу поправки вступят через 180 дней после подписания президентом и опубликования. Представитель комитета Госдумы по транспорту не сказал, когда пройдет второе чтение.

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