Транспорт
Статья опубликована в № 4288 от 27.03.2017 под заголовком: Задержки оплатят по-монреальски

Пассажиры опаздывающих рейсов могут получить больше компенсаций

Госдума приняла закон о присоединении к Монреальской конвенции
Теперь задержки рейсов могут обойтись авиакомпаниям дороже
Теперь задержки рейсов могут обойтись авиакомпаниям дороже
Максим Стулов / Ведомости

Госдума в пятницу, 24 марта, приняла закон «О присоединении РФ к Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок» (Монреальская конвенция), законопроект поправок в Воздушный кодекс, необходимых для присоединения, принят в первом чтении, сообщается на сайте Госдумы. В силу поправки вступят через 180 дней после подписания президентом и опубликования. Представитель комитета Госдумы по транспорту не сказал, когда пройдет второе чтение.

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