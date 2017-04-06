Роснедра отменили аукцион на Эргинское месторождение

Руководитель Роснедр Евгений Киселев отменил свой предыдущий приказ (от 24 марта) о проведении аукциона на Эргинский участок недр федерального значения, включая часть Приобского нефтяного месторождения, пишет «Интерфакс». Объявление о проведении торгов было размещено до публикации распоряжения правительства о проведении аукциона по объекту в 2017 году. Тем же приказом Киселев поручил подготовить соответствующее распоряжение правительства о проведении аукциона по Эргинскому.

Отмена аукциона на Эргинское месторождение «носит технический характер для избежания судебных рисков», сообщил Киселев.

Когда будет готово распоряжение правительства и когда может быть назначен новый аукцион не уточняется, при этом Киселев говорит стартовый платеж на аукционе может вырасти с текущих 7,1 млрд руб на 200-300 млн руб. Министр природных ресурсов Сергей Донской отмечает, что интерес к участию в аукционе проявляют как «Газпром нефть» и «Роснефть», так и «Лукойл». Аукцион на месторождение может быть проведен в июле-августе уточнил Донской.

Эргинское месторождение (запасы по С1 + С2 – 103 млн т н.э.) – одно из последних крупных месторождений нефти в нераспределенном фонде. Роснедра планировали продать его еще в 2010 г., но передумали. На территории Эргинского расположена часть Приобского месторождения, северный участок которого разрабатывает «Роснефть», южный – «Газпром нефть». Роснедра намеревались продать месторождение еще в 2016 г. тогда, в марте, проявили «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Новатэк» и Независимая нефтегазовая компания, говорил Донской.

Тогда аукцион по Эргинскому месторождению намерены были провести во втором полугодии 2016 г., говорил в середине апреля Донской, а размер стартового платежа, который был согласован с госорганами, – 6,83 млрд руб., актуализированный – 5,35 млрд руб.