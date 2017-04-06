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Роснедра отменили аукцион на Эргинское месторождение

Аукцион был объявлен до распоряжения правительства, сейчас Роснедра только начали готовить этот документ
На территории Эргинского расположена часть Приобского месторождения, северный участок которого разрабатывает «Роснефть», южный – «Газпром нефть»
На территории Эргинского расположена часть Приобского месторождения, северный участок которого разрабатывает «Роснефть», южный – «Газпром нефть»

Руководитель Роснедр Евгений Киселев отменил свой предыдущий приказ (от 24 марта) о проведении аукциона на Эргинский участок недр федерального значения, включая часть Приобского нефтяного месторождения, пишет «Интерфакс». Объявление о проведении торгов было размещено до публикации распоряжения правительства о проведении аукциона по объекту в 2017 году. Тем же приказом Киселев поручил подготовить соответствующее распоряжение правительства о проведении аукциона по Эргинскому.

Отмена аукциона на Эргинское месторождение «носит технический характер для избежания судебных рисков», сообщил Киселев.

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Когда будет готово распоряжение правительства и когда может быть назначен новый аукцион не уточняется, при этом Киселев говорит стартовый платеж на аукционе может вырасти с текущих 7,1 млрд руб на 200-300 млн руб. Министр природных ресурсов Сергей Донской отмечает, что интерес к участию в аукционе проявляют как «Газпром нефть» и «Роснефть», так и «Лукойл». Аукцион на месторождение может быть проведен в июле-августе уточнил Донской.

Эргинское месторождение (запасы по С1 + С2 – 103 млн т н.э.) – одно из последних крупных месторождений нефти в нераспределенном фонде. Роснедра планировали продать его еще в 2010 г., но передумали. На территории Эргинского расположена часть Приобского месторождения, северный участок которого разрабатывает «Роснефть», южный – «Газпром нефть». Роснедра намеревались продать месторождение еще в 2016 г. тогда, в марте, проявили «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Новатэк» и Независимая нефтегазовая компания, говорил Донской.

Тогда аукцион по Эргинскому месторождению намерены были провести во втором полугодии 2016 г., говорил в середине апреля Донской, а размер стартового платежа, который был согласован с госорганами, – 6,83 млрд руб., актуализированный – 5,35 млрд руб.

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