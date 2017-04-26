Летающее такси Uber появится в 2023 году

Целью Uber является сокращение не только времени поездок, но и транспортных расходов

К 2020 г. Uber обещал продемонстрировать летающие автомобили в Дубае и на территории аэропорта Даллас/Форт-Уэрт, а сделать их частью своего таксопарка - к 2023 г. Городская авиация — логичный следующий шаг для Uber, - цитирует FT Джеффа Холдена, директора Uber по продуктам. - «Мы работаем над тем, чтобы сделать реальностью принцип «нажми на кнопку, получи полет».

В октябре прошлого года Uber опубликовал документ, в котором изложено видение компании по развитию сети и инфраструктуры летательных аппаратов, которые могут помочь жителям пригородного сообщения избежать пробок, перемещаясь над автострадами и улицами.

Целью Uber является сокращение не только времени поездок, но и транспортных расходов. Компания надеется провести эксперименты с первыми автомобилями, которые будут приземляться и взлетать вертикально. Холден сказал, что у Uber достаточно ресурсов и знаний, чтобы стать лидером в сегменте летающих автомобилей.

И все же, как отмечает WSJ, многое в заявлении не ясно. Например, как именно будет происходить тестирование. Скорее всего, многие годы уйдут на формирование парка таких транспортных средств, отмечает издание, а также преодоление технологических и регуляторных барьеров.

Летающие автомобили долгое время были атрибутами научной фантастики и детских фантазий. Но регулирующие органы, скорее всего, будут смотреть на частные летательные аппараты со скептицизмом, считает WSJ, поскольку даже самая незначительная ошибка в случае с такими аппаратами может привести к смерти.

Технологические компании сейчас тратят миллионы долларов на разработку летательных аппаратов для коротких полетов, рассматривая их как средство борьбы с пробками и автомобильными выхлопами. Так, соучредитель Google Ларри Пейдж поддерживает стартапы в этой области, Airbus SE и более мелкие компании также заявили, что у них есть собственные планы по развитию малых летательных аппаратов. Uber, которая заявила, что не будет строить транспортные средства для своей будущей сети самостоятельно - сотрудничает с несколькими компаниями в продвижении этой технологии, включая бразильский авиастроительный конгломерат Embraer SA и американского производителя вертолётов и винтокрылов Bell Helicopter (часть конгломерата Textron Inc). В области обеспечения посадочных площадок на зданиях ее партнер - Hillwood Development , принадлежащая Россу Перо младшему.