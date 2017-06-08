Корейская CJ CheilJedang купила производителя пельменей «Равиоли» Е. Егоров / Ведомости

Корейская CJ CheilJedang купила 100% петербургского производителя пельменей ООО «Равиоли». Сделка была закрыта на прошлой неделе, сообщил «Ведомостям» совладелец компании Дмитрий Слесарев. Ее сумму он назвать отказался. По словам источника знакомого с условиями сделки, сумма составила менее 1 млрд руб. «Рынок стагнирует, у компании большая кредиторская нагрузка, – пояснил собеседник «Ведомостей». Связаться с CJ CheilJedang не удалось.

ООО «Равиоли» основано в 1994 г. Выпускает замороженные изделия (пельмени, вареники, блинчики, котлеты) под марками «Равиоли», «Равиолло», «Снежная страна», «Ермак. Иркутские» и «Сибирский размер», а также мороженое. По данным «СПАРК-Интерфакса», компанией в равных долях владеют Дмитрий Слесарев, Алексей Куварин, Анатолий Легейда, Валерий и Сергей Соколовы. Выручка компании за 2015 г. – 1,3 млрд руб., чистый убыток – 27 млн руб. Кредиторская задолженность на конец 2015 г. составляла 133 млн руб. В компании работает более 500 человек.

CJ CheilJedang основана в 1953 г. как производственное подразделение Samsung, выпускала сахар и муку. Специализируется на производстве продуктов питания и биоинженерных технологиях. В портфеле CJ CheilJedang около 30 брендов, в том числе Bibigo (пельмени, фрикадельки, соусы и проч.).

Рынок пельменей стагнировал последние два года из-за падения реальных доходов населения, говорит аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин, уточняя, что его сложно оценить из-за большой доли серого сегмента. Это повлияло на невысокую стоимость сделки, объясняет он.

Российский рынок пельменей в 2016 г. Нигматуллин и начальник аналитического отдела ИК «ЛМС» Дмитрий Кумановский в марте оценивали примерно в 100 млрд руб. (500 000 т). До 2014 г. рынок рос на 4,5–5% ежегодно, но в последние годы продажи пельменей снижаются вслед за благосостоянием населения: из-за роста цены на импортную говядину стоимость пельменей в розничных сетях выросла, поэтому частично производство пельменей перешло в домохозяйства, которые производят около 70 000 т продукции ежегодно для собственного потребления, объяснял Кумановский.