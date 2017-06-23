Крупный китайский ритейлер JD.com инвестировал в Farfetch $397 млн

Онлайн-продавец люксовых товаров хочет увеличить продажи в Китае, где живут их основные потребители

Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Китай примерит Farfetch

JD.com на родном рынке Китая конкурирует с Alibaba Group и старается нарастить международный бизнес Ng Han Guan / AP

Один из крупнейших онлайн-ритейлеров Китая – JD.com – приобрел за $397 млн долю в британском интернет-бутике Farfetсh, сообщили стороны. Размер пакета партнеры не раскрыли; основатель и гендиректор JD.com Ричард Лю войдет в совет директоров британского продавца роскоши (см. также врез). Представитель Farfetсh уточнил, что JD станет самым крупным миноритарием онлайн-бутика.