Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Китай примерит Farfetch

Крупный китайский ритейлер JD.com инвестировал в Farfetch $397 млн

Онлайн-продавец люксовых товаров хочет увеличить продажи в Китае, где живут их основные потребители

Один из крупнейших онлайн-ритейлеров Китая – JD.com – приобрел за $397 млн долю в британском интернет-бутике Farfetсh, сообщили стороны. Размер пакета партнеры не раскрыли; основатель и гендиректор JD.com Ричард Лю войдет в совет директоров британского продавца роскоши (см. также врез). Представитель Farfetсh уточнил, что JD станет самым крупным миноритарием онлайн-бутика.

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