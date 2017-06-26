Стратегический объект, расположенный около границы с Пакистаном, будет в периметре сделки, утверждают в «Роснефти»

МВД и разведка Индии против продажи «Роснефти» и партнерам порта Вадинар Е. Разумный / Ведомости

Министерство внутренних дел и разведывательная служба Индии выступили против того, чтобы порт Вадинар был частью сделки по продаже Essar Oil консорциуму инвесторов из «Роснефти», UCP и Trafigura за $13 млрд, пишет The Economic Times со ссылкой на правительственные источники.

Службу безопасности Индии озаботило то, что контроилруемая российским государством «Роснефть» получит доступ к порту, находящемуся в непосредственной близости от границы с Пакистаном, кроме того, поблизости расположены 3-4 оборонных объекта Индии, сообщает The Times of India.

Других аргументов издание не приводит. Отосланные в правительство Индии вопросы «Ведомостей» остались без ответа. Представитель UCP не ответил на вопросы «Ведомостей».

«Роснефть» и международный консорциум инвесторов не получали никаких запросов от государственных органов Индии, говорит представитель российской нефтяной компании. «По словам компании-продавца, информация, которая распространяется сейчас в СМИ, никак не может повлиять на планы по закрытию сделки по продаже Essar Oil», - отмечает представитель «Роснефти». Портовые активы включены в периметр сделки, подчеркивает представитель «Роснефти».

Индийские миллиардеры братья Руйя согласились продать по 49% акций нефтеперерабатывающей Essar Oil российской «Роснефти» и консорциуму из трейдера Trafigura и группы Ильи Щербовича UCP в октябре 2016 г., отмечалось в сообщении «Роснефти», Trafigura и Essar. 2% Essar Oil останется у Essar Group. Сумма сделки – $10,9 млрд, еще $2 млрд инвесторы заплатят за глубоководный порт в городе Вадинар и прилегающую инфраструктуру.

⁠⁠⁠Ключевой актив в сделке с Essar Oil - это НПЗ с крупной сетью АЗС в Индии, напоминает аналитик «Атона» Александр Корнилов. Однако порт Вадинар тоже важный элемент, это крупный глубоководный морской терминал, на который в том числе завязана транспортная логистика НПЗ. В этой связи запрет на продажу порта может сильно осложнить сделку, потребовав пересмотра в первую очередь ценовых параметров, а также юридических условий, считает аналитик.

21 июня, по словам первого исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, было достигнуто юридическое решение о вхождении в проект Essar («Роснефть» летом 2015 г. договорилась в принципе о покупке 49% в индийской Essar Oil с ее акционерами). «После завершения технических процедур сделку можно считать закрытой», - добавил Сечин. Каких именно процедур - он не уточнил.

Представитель Essar не ответил на вопросы «Ведомостей».