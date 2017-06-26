«Трансмашхолдинг» выкупил долю Bombardier в заводе по производству вагонов

Представитель ТМХ подтвердил информацию о сделке, но не раскрыл ее подробности и сумму Евгений Разумный / Ведомости

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) выкупил у канадской Bombardier 20,11% в Октябрьском электровагоноремонтном заводе (ОЭВРЗ, г. Санкт-Петербург), следует из сообщения предприятия. Теперь ТМХ принадлежит 94,22%. Остальные акционеры – частные лица.

Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться акциями, наступило 9 июня после собрания акционеров. По данным «Интерфакса», завод узнал об этом в понедельник. Причиной изменения структуры акционеров стало «непринятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям», в результате чего привилегированные акции стали голосующими.

Представитель ТМХ подтвердил информацию о сделке, но не раскрыл ее подробности и сумму. Его коллега в Bombardier на запрос «Ведомостей» не ответил. Представитель ФАС заметил, что запрос на проведение сделки ведомство не получало.

Завод специализируется на производстве и капитальном ремонте вагонов метро, ремонте пассажирских вагонов, модернизации трамваев, формировании и ремонте колесных пар. Аналитик «Финама» Алексей Калачев оценивает завод в 1–1,3 млрд руб. То есть сумма сделки могла составить 220–300 млн руб.

Выручка компании в 2016 г. составила 4,5 млрд руб. (+36% к 2015 г.), чистая прибыль – 2,7 млн руб. (в 2015 г. был убыток в 128 млн руб.). Более половины выручки принесло производство вагонов метро. В 2017 г. завод планирует получить до 10,2 млрд руб. выручки, а чистая прибыль по планам составит 91,5 млн руб. Имеющийся портфель заказов заводов на производство и ремонт вагонов для Московского и Петербургского метрополитена позволяет приблизиться к этим планам, говорит Калачев. Но, по его оценке, рентабельность производства у предприятия низкая – вероятно, именно с этим связано решение Bombardier выйти из капитала компании. Возможно, канадская компания решила участвовать в конкурирующих проектах по производству вагонов для метрополитена. Интерес к технологиям Bombardier в прошлом проявлял, например, «Уралвагонзавод», однако это сотрудничество не состоялось, поскольку УВЗ попал под санкции. ТМХ может использовать акции ОЭВРЗ в сделках, считает Калачев. Сейчас ТМХ ведет переговоры о приобретении венгерского производителя вагонов – компании Dunakeszi.