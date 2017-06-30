Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Магазин в телефоне

Почти половина петербуржцев покупает в интернете одежду, туры и авиабилеты

На Петербург приходится около 10% оборота онлайн-торговли

Средняя посещаемость интернет-магазинов в Петербурге в марте 2017 г. по сравнению с мартом 2016 г. выросла на 3,5%, по данным «Яндекс.Метрики».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике