Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Магазин в телефоне
Почти половина петербуржцев покупает в интернете одежду, туры и авиабилеты
На Петербург приходится около 10% оборота онлайн-торговли
- Мария Буравцева,
- Светлана Зайцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Хотя бы один раз в год покупку онлайн совершает 89% петербуржцев
Евгений Разумный / Ведомости
Средняя посещаемость интернет-магазинов в Петербурге в марте 2017 г. по сравнению с мартом 2016 г. выросла на 3,5%, по данным «Яндекс.Метрики».
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