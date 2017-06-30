Почти половина петербуржцев покупает в интернете одежду, туры и авиабилеты

Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Магазин в телефоне

Хотя бы один раз в год покупку онлайн совершает 89% петербуржцев Евгений Разумный / Ведомости

Средняя посещаемость интернет-магазинов в Петербурге в марте 2017 г. по сравнению с мартом 2016 г. выросла на 3,5%, по данным «Яндекс.Метрики».