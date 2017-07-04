Торговля и услуги

Мировые компании, от Unilever до Tiffany, в качестве рекламных звезд все чаще привлекают китайских знаменитостей

У них многомиллионная армия поклонников и подписчиков

Китайский фэшн-блогер Gogoboi прожил месяц в образах разных покемонов, актриса Яо Чэнь – по аналогии с Анджелиной Джоли – проводит время в кругу беженцев. Вместе эти персонажи – новые лидеры общественного мнения из Китая. Наравне с американскими звездами YouTube они представляют самые разные слои общества – от «подружки по соседству» до титулованных актеров – и гордятся миллионами своих подписчиков, порой навязчивых до невозможности. При этом китайские селебритиз уже успели обойти западных коллег в вопросе монетизации собственной жизни.

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