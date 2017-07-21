«Металлоинвест» мог потерять $200 млн на акциях «Норникеля»

В 2011 году холдинг выкупил почти 5% акций у Усманова, Скоча и Анисимова, а потом продал их дешевле

Акции «Норникеля» принесли «Металлоинвесту» на 7,9% меньше, чем за них заплатили, зато Усманов и его партнеры остались в плюсе Евгений Разумный / Ведомости

«Металлоинвест» продал остатки пакета акций «Норникеля» — 1,79% — за $400 млн, сообщил железорудный холдинг. «Металлоинвест» провел процедуру ускоренного букбилдинга, организатором который выступил Deutsche Bank. Цена размещения предполагает дисконт в 4,5% к котировкам LSE до сделки. Основной пакет акций приобрел Deutsche Bank, сообщает трейдер, знакомый с условиями сделки. Часть акций организатор букбилдинга продал своим иностранным клиентам, часть осталась на книге. Их продажа началась сегодня, сообщает собеседник «Ведомостей».

Планирует ли кто-то из основных акционеров «Норникеля» («Интеррос», UC Rusal или Crispian) покупать бумаги, неясно. Такой пакет можно легко продать на рынке, считает источник, близкий к одному из акционеров. Основной пакет акций приобрел Deutsche Bank, сообщает трейдер, знакомый с условиями сделки. Часть акций организатор букбилдинга продал своим иностранным клиентам, говорит он.

Представитель «Металлоинвеста» не ответил, почему холдинг решил продать оставшиеся акции «Норникеля».

Разница цен

Владельцы «Металлоинвеста» - Алишер Усманов, семья депутата Госдумы Андрея Скоча и владельца Coalco Василия Анисимова (продал долю в «Металлоинвесте» в 2012 г.) - приобрели около 5% «Норникеля» весной 2008 г. за $2 млрд. Бизнесмены хотели построить вместе с основным владельцем никелевой компании Владимиром Потаниным «русскую BHP». Но партнерство не сложилось - началась ожесточенная корпоративная война между Потаниным и UC Rusal за операционный контроль над «Норникелем». И в 2011 г. железорудный холдинг выкупил 4% акций компании у акционеров за $2,2 млрд.

Постепенно снижать долю в «Норникеле» «Металлоинвест» начал в 2011 г. - тогда он принял участие в обратном выкупе акиций, продав 0,4% за $234 млн. Но доля холдинга в «Норникеле» не изменилась, потому что в 2013 г. никелевая компания погасила 17,04% квазиказначейских акций. В 2014 г. «Металлинвест» продал1,8% акций «Норникеля» за $588 млн, в 2016 г. еще 1,4% пакета за $342 млн. То есть продажа акций «Норникеля» принесла «Металлинвесту» $1,56 млрд (включая сегодняшнюю сделку). Кроме этого, за восемь лет на долю «Металлоинвеста» пришлось около $460,4 млн дивидендов. Получается, акции «Норникеля» принесли «Металлоинвесту» на 7,9% меньше, чем он заплатил за них. Зато Усманов и его партнеры остались в плюсе.

«Норникель» и «Металлоинвест» не смогли выработать совместную стратегию долгосрочного развития, объясняет источник в одном из акционеров «Норникеля». «Усманов хотел бы видеть Потанина и «Норникель» в качестве партнера в разработке Удокана. Но «Норникелю» интереснее другой вариант – Баимское месторождение, права на разработку которого принадлежат еще одной группе акционеров – Роману Абрамовичу и Александру Абрамову», - говорит он.

Принадлежащая акционерам «Металлоинвеста» Байкальская горная компания владеет лицензией на одно из крупнейших в мире месторождений меди - Удоканское в Забайкальском крае. Несколько лет назад «Коммерсантъ» писал, что Усманов предложил управляющему партнеру «Норникеля» Владимиру Потанину обменять участие в Удокане на дополнительные 5% «Норникеля». Договориться не удалось. Впрочем, этой весной Усманов рассказывал «Ведомостям», что его партнером по разработке Удокана может стать Русская медная компания Игоря Алтушкина. «Я исчерпал все предложения для него еще в начале нашего любовного альянса по «Норильскому никелю», - объяснял Усманов «Ведомостям».

Потанин предпочел сотрудничество с другими акционерами «Норникеля» - Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, обсуждает с ними создание единого проекта на базе Быстринского медного месторождения в Забайкалье и Баимской площади на Чукотке. Этот проект - один из самых эффективных в мире. По оценке Goldman Sachs, по уровню NPV (чистая текущая стоимость) Баимский проект – четвертый в мире, его показатель – $3,7 млрд. Показатели других российских проектов ниже: Быстринского – $2 млрд, Удокана – $1,1 млрд.

Для «Норникеля» пакет «Металлоинвеста» уже много лет был «навесом», говорит аналитик «Атона» Андрей Лобазов. «Выход «Металлоинвеста» из состава акционеров должен убрать риск падения котировок для «Норникеля», повысить ликвидность акций компании и несколько увеличить долю в индексе MSCI», - добавляет он. Неясно, по мнению аналитика, почему «Металлоинвест» решил продать пакет именно сейчас, ведь бумаги торговались слабо по сравнению с рынком. Острой потребности в деньгах у «Металлоинвеста» нет: чистый долг - $3,16 млрд, в 2017 г. нужно вернуть банкам $100 млн. Среди возможных причин Лобазов называет разочарование в потенциале роста бумаг, необходимость средств на новые проекты или же подготовку к IPO.