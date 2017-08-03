Две трети россиян не видят влияния санкций на качество еды

Эта доля растет год от года

Больше половины опрошенных (57%) считают, что качество сыров за последний год не изменилось Максим Стулов / Ведомости

Исследовательский холдинг «Ромир» провел в июне опрос об оценке качества продуктов, в первую очередь из «санкционных» категорий, сообщила компания. В среднем две трети россиян считают, что качество за последний год не изменилось. Полтора года назад так думали около половины опрошенных.

Больше половины опрошенных (57%) считают, что качество сыров за последний год не изменилось, хотя при предыдущем опросе в конце 2015 г. так считали только 42% респондентов.

Доля потребителей, которые считают, что качество сыров продолжает ухудшаться, сократилась до 27% с 33% полтора года назад. Число тех, кто видит улучшения в качестве сыров, снизилось незначительно, в рамках статистической погрешности — с 13 до 10%, говорится в материалах «Ромира».

«Ромир» также спрашивал респондентов об изменении качества молока и молочных продуктов, мяса и мясной гастрономии, рыбы и морепродуктов, овощей и фруктов. В 2015 г. наибольшей критике подверглось качество сыров. Наиболее стабильным, по мнению респондентов, сразу после введения эмбарго оставалось качество молока и молочных продуктов.

Сейчас, судя по результатам опроса, восприятие качества мяса и молочной продукции ухудшилось: с момента последнего опроса вдвое (до 15%) выросло число недовольных качеством мяса, молока и молочных продуктов. При оценке качества колбасных изделий число недовольных увеличилось на треть (до 18%).

Ромир, июнь 2017 / romir.ru Изменение качества продуктов. В скобках указаны результаты опроса 2015 года. Результаты приведены без доли затруднившихся ответить

Лидерами по числу отрицательных оценок стали жители городов с населением 100 000-500 000 человек, респонденты из Центрального и Южного округов, подсчитал «Ромир». Больше всего они жаловались, по данным аналитиков, на качество молочной продукции, мяса и колбасных изделий. Качество овощей больше критиковали жители Центрального, Южного, Уральского и Северо-Западного округов, а рыбу — жители Урала и Юга. О продолжающемся снижении качества сыров чаще говорили жители городов-миллионников, респонденты из Центрального, Северо-Западного и Уральского округов, сказано в обзоре «Ромира».

Кого спросили о сыре и колбасе В опросе «Ромира» приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентативна для взрослого населения России.

Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении стран ЕС и США в августе 2014 г.

«Можно говорить, что период наибольших потрясений от замены брендов на полках и смены качества вновь появившихся товаров остался позади. Россияне постепенно привыкают к новым товарам, хотя бдительности в оценках не теряют», — такой вывод сделали авторы исследования из «Ромира».