Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: Мода без промедления
Модные бренды-банкроты пытаются перезапуститься с помощью интернета
Главное условие возвращения – сделать это быстро
- Эрика Филлипс,
- Стефани Глисон
- / The Wall Street Journal
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На фоне падения продаж многих традиционных ритейлеров на рынке стали возникать специализированные фирмы, которые помогают продавцам одежды уйти в интернет
PIXABAY
Если попытаться восстановить модный бренд одежды сразу после его ликвидации, то есть шанс вернуть марку на рынок. При одном условии – если быстро сделать перезапуск.
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