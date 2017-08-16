Экспортные рекорды «Газпрома» обеспечивают Германия, Австрия и Турция

В июле «Газпром» увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 15% до 15,1 млрд куб. м и продолжает наращивать поставки в августе Сергей Портер / Ведомости

Экспортные рекорды «Газпрома» обеспечены в первую очередь ростом спроса на российский газ в Турции, Германии и Австрии, следует из отчета компании по РСБУ за II квартал. Три страны за первую половину 2017 г. импортировали из России на 21% газа больше (44,5 млрд куб. м). Среди крупнейших европейских потребителей импорт газа снизили только Италия и Великобритания. Всего за январь – июнь 2017 г. поставки газа на экспорт выросли на 11,5% до 112 млрд куб. м.

Впрочем, падение продаж в Италии было временным явлением, уверяет близкий к «Газпрому» человек. «После ремонта трубопровода, по которому в Италию поступает газ из Северной Африки, закупки российского газа снизились, но только в течение I квартала, – говорит собеседник «Ведомостей». – Сейчас они опять растут».

Лидером по темпам роста спроса на газ в Западной Европе стала Австрия, увеличившая импорт из России на 77,73% до 3,75 млрд куб. м. В Центральной и Восточной Европе лидерами стали Румыния (+165%) и страны Прибалтики. Эстония, Латвия и Литва увеличили импорт российского газа в среднем вдвое – на 90, 75 и 125% соответственно.

В июле «Газпром» увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 15% до 15,1 млрд куб. м и продолжает наращивать поставки в августе. Но точных данных по конечным потребителям компания не раскрывает.

Европа нуждается в пополнении запасов газа в подземных хранилищах, отмечает партнер RusEnergy Михаил Крутихин. Помимо этого наращивать экспорт «Газпрому» позволяет гибкость в работе с покупателями. «В преддверии будущей конкуренции с СПГ на рынке Европы «Газпром» ведет очень гибкую ценовую политику, – отмечает Крутихин. – Экспорт компании растет в большей степени благодаря коротким контрактам и продажам на спотовом рынке». Кроме того, цена на российский газ сейчас настолько низкая, что только этот фактор может толкать спрос вверх, напоминает эксперт. «В таких условиях покупать газ у «Газпрома» готовы даже в Прибалтике. Говорить можно что угодно, но цифры гораздо показательнее», – продолжает Крутихин.

Никакой СПГ «Газпрому» не страшен, считает руководитель направления «Газ и Арктика» Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Роман Самсонов. Даже если 10 или 20% газа в Европу будут поставляться в сжиженном виде, в ближайшее время дешевле трубопроводного он не станет, указывает эксперт.

Сейчас для России важнее объемы поставок, нежели цены на газ, пишут в отчете за 14 августа аналитики Credit Suisse. Они указывают, что конкуренция на глобальном газовом рынке будет возрастать, так как поставки СПГ с 2018 г. будут расти.