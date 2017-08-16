Путин потребовал перевести портовые тарифы в рубли

Путин, по его словам, согласен на оговорки, но с 1 января 2018 года должно быть официально объявлено о переводе тарифов из валюты в рубли Е. Разумный / Ведомости

Российские порты должны перевести тарифы из валюты в рубли с 1 января 2018 г., заявил президент Владимир Путин на совещании о транспортной инфраструктуре Северо-запада России в среду, 16 августа. На стивидоров президенту пожаловался руководитель ФАС Игорь Артемьев.

ФАС судится со многими стивидорами, но ситуация не меняется, рассказал руководитель антимонопольной службы. Инициатива ФАС о том, чтобы законодательно оформить перевод портовых тарифов в рубли, «понимания не нашла», хотя для государства от этого была бы только польза: зарубежные партнеры были бы вынуждены покупать рубли, сообщил Артумьев. По его словам, аргумент критиков идеи — есть риск ухода зарубежных компаний с российского рынка; Артемьев в это не верит. Поручение президента о необходимости перевода тарифов из валюты в рубли было дано больше полутора лет назад, отметил Артемьев.

Путин обратился за комментариями к замминистра финансов Андрею Иванову, тот обещал «исполнить и доложить», причин задержки объяснять не стал. Крупным транспортным компаниям удобнее тарифы в валюте, потому что рубль может как расти, так и снижаться, отметил гендиректор компании СУЭК Владимир Рашевский. Есть риск убытков для стивидорных проектов, которые еще не вышли на прибыль, — перевод тарифов реализовать можно, но нужна «дедушкина оговорка» для таких случаев, указал министр транспорта Максим Соколов.

Путин, по его словам, согласен на оговорки, но с 1 января 2018 г. должно быть официально объявлено о переводе тарифов из валюты в рубли. «С 1 января переходим на этот режим работы, но с оговорками для конкретных ситуаций и конкретных проектов, то, о чем Игорь Юрьевич [Артемьев] сказал; это все возможно», - сказал президент.