Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: Металл выходит в онлайн
Торговля металлом уходит в онлайн
Чтобы повысить эффективность, производители проката хотят заполучить даже небольших клиентов и открывают интернет-магазины
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Ожидается, что на долю интернет-площадки придется до 5% продаж российского дивизиона, сказал заместитель гендиректора ТМК Владимир Шматович
ТМК
Торговля металлом, с которой многие российские бизнесмены начинали строить свои империи, уходит в прошлое. Благодаря новым технологиям металлургические компании продают продукцию напрямую даже самым маленьким покупателям.
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