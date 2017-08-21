Промышленность
Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: Металл выходит в онлайн

Торговля металлом уходит в онлайн

Чтобы повысить эффективность, производители проката хотят заполучить даже небольших клиентов и открывают интернет-магазины

Торговля металлом, с которой многие российские бизнесмены начинали строить свои империи, уходит в прошлое. Благодаря новым технологиям металлургические компании продают продукцию напрямую даже самым маленьким покупателям.

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