Промсвязьбанк подал иск о банкротстве «BaltGaz групп»

Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: Кредиторы давят на газ

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Группа продает и обслуживает газовое оборудование Евгений Егоров / Ведомости

ПАО «Промсвязьбанк» требует признать банкротом ООО «Балтийская газовая компания» («BaltGaz групп») за долг в 257 млн руб. Банк подал иск 31 июля, следует из базы Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Это не первый подобный иск. В январе Вадим Рябчиков также требовал признать несостоятельной эту компанию, но суд оставил иск без рассмотрения: на последнем заседании 19 июля ответчик предоставил документы о частичном погашении долга, истец на заседание не явился.