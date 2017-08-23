Впервые с начала кризиса россияне стали больше покупать дешевых игрушек
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Россияне перешли на игрушки стоимостью до 500 руб.: за I полугодие 2017 г. в штуках их продано на 29% больше, подсчитали аналитики NPD Group. Это обеспечило почти две трети всего оборота детских игрушек. При этом последние три года россияне предпочитали только игрушки за 1000-2000 руб. (средне дорогие) или же те, цена на которые начинается от 2000 руб. – доля дешевой продукции сокращалась на 2-3% в год. Теперь же за январь-июнь 2017 г. в общих продажах снизилась доля игрушек стоимостью выше 500 руб.
Продажи дешевых игрушек с начала года действительно растут, подтверждают опрошенные «Ведомостями» ритейлеры. Так, в интернет-магазине Ozon.ru доля таких товаров среди всех проданных игрушек увеличилась до 12,5% в 2017 г. против 10,8% годом ранее, отмечает его представитель Мария Назамутдинова.
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