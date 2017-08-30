Любимый агрокомплекс Юрия Лужкова может купить немецкий бизнесмен Штефан Дюрр
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что получила ходатайство от головной структуры агрохолдинга «Эконива» немецкого бизнесмена Штефана Дюрра - ООО «Эконива – АПК холдинг» о приобретении 99,9% голосующих акций Московско-Медынского агропромышленного предприятия («Мосмедыньагропром»).
Агрокомплекс создавался при активном участии бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в 2000 г. на базе нескольких предприятий в Калужской области. Он называл его одним из самых современных в России, его акции принадлежали правительству Москвы. Новый мэр города Сергей Собянин решил приватизировать «Мосмедыньагропром». Сначала чиновники пытались продать его почти за 5 млрд руб., позднее цену снизили до 2 млрд руб., но покупателей не нашлось. Минэкономразвития Калужской области стало единственным владельцем компании в 2015 г., согласно списку аффилированных лиц компании. По данным «Интерфакса», предприятие распоряжается 12 000 га земли, владеет стадом на 7000 голов, выпускает молочную продукцию, которую поставляет в московские школы и торговые сети. Выручка «Мосмедыньагропрома» в 2016 г. составила 1,2 млрд руб. (+6,5%), чистый убыток – 37 млн руб., согласно «СПАРК-Интерфаксу».
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