Агропром

Любимый агрокомплекс Юрия Лужкова может купить немецкий бизнесмен Штефан Дюрр

Государство не может продать актив уже несколько лет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что получила ходатайство от головной структуры агрохолдинга «Эконива» немецкого бизнесмена Штефана Дюрра - ООО «Эконива – АПК холдинг» о приобретении 99,9% голосующих акций Московско-Медынского агропромышленного предприятия («Мосмедыньагропром»).

Агрокомплекс создавался при активном участии бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в 2000 г. на базе нескольких предприятий в Калужской области. Он называл его одним из самых современных в России, его акции принадлежали правительству Москвы. Новый мэр города Сергей Собянин решил приватизировать «Мосмедыньагропром». Сначала чиновники пытались продать его почти за 5 млрд руб., позднее цену снизили до 2 млрд руб., но покупателей не нашлось. Минэкономразвития Калужской области стало единственным владельцем компании в 2015 г., согласно списку аффилированных лиц компании. По данным «Интерфакса», предприятие распоряжается 12 000 га земли, владеет стадом на 7000 голов, выпускает молочную продукцию, которую поставляет в московские школы и торговые сети. Выручка «Мосмедыньагропрома» в 2016 г. составила 1,2 млрд руб. (+6,5%), чистый убыток – 37 млн руб., согласно «СПАРК-Интерфаксу».

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