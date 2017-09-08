Комитет имущественных отношений без торгов передал петербургской аптечной сети 62 помещения

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Помещениями и аптечной сетью владеет город Евгений Егоров / Ведомости

Петербургское управление ФАС (УФАС) возбудило в отношении Комитета имущественных отношений (КИО) дело о нарушении закона «О защите конкуренции». КИО без торгов передал АО «Петербургские аптеки» в аренду 62 помещения для аптек. В 2014 г. закончилось действие согласованных УФАС преференций о пользовании этими объектами, сообщает управление. Несмотря на это, АО «Петербургские аптеки» продолжает пользоваться помещениями без проведения торгов и без предварительного согласия антимонопольной службы, утверждает УФАС. Речь идет в том числе о помещениях в историческом центре – на Садовой улице, 68, на Вознесенском проспекте, 33, и двух аптеках на Невском – в доме 128 и доме 111/3. Также в списке адресов есть аптеки из Красного Села и Колпина, по две – в Кронштадте и Петродворце, пять – в Пушкине. Первое заседание по делу назначено на 26 сентября.

Всего в сети «Петербургские аптеки», по данным ее сайта, 85 аптек. Сеть на 100% находится в собственности Петербурга. Выручка сети за 2016 г., по данным СПАРК, составила 7,8 млрд руб., прибыль – 37,3 млн руб. Согласно годовому отчету за 2016 г., «Петербургские аптеки» оценивают свою долю на петербургском рынке в 23,4% в стоимостном выражении. За год она увеличилась на 2,2%, считают в компании.

Предупреждение по поводу помещений для аптек УФАС выдало в июне. До 28 июля комитет должен был вернуть себе помещения, расторгнув договоры аренды. Но КИО предупреждение не выполнил.

По итогам рассмотрения дела ФАС может выдать КИО предписание о возвращении помещений, которое уже будет для него обязательным, невыполнение может грозить чиновникам штрафом (до 20 000 – для должностных лиц, до 500 000 руб. – для юридических лиц).

Все помещения «Петербургских аптек» ликвидные, как правило, это первые этажи с витринными окнами, говорит директор департамента коммерческой недвижимости АРИН Екатерина Лапина. По ее словам, на торгах эти объекты вызвали бы интерес: кроме аптек занимать их могут рестораны, банки, ритейл. В последние годы арендная ставка городских помещений близка к рыночной, в заключенных раньше договорах ставка существенно занижена, говорит Лапина.

В КИО не ответили на запрос «Ведомостей». В «Петербургских аптеках» отказались от комментариев.