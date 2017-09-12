«Тролза маркет» задерживает поставку троллейбусов в Петербург

Комитет рассчитывает получить 101 троллейбус до конца 2017 г. Евгений Егоров / Ведомости

ООО «Тролза маркет» задерживает поставку троллейбусов для Петербурга, сообщила представитель городского комитета по транспорту. Компания выиграла конкурс на поставку 105 троллейбусов за 2 млрд руб. в мае этого года.

По плану первые 22 машины должны были поступить до 1 сентября (8 из них – до 1 августа). Троллейбусы проходят испытания, акты приемки еще не подписаны, сообщила представитель комитета, уточнив, что поставка считается выполненной после подписания документов. По ее словам, комитет рассчитывает получить 101 троллейбус до конца 2017 г. В «Тролза маркете» не ответили на запрос «Ведомостей».

Администрация Петербурга заказала «Тролза маркету» одиночные низкопольные троллейбусы с увеличенным автономным ходом (до 15 км в аварийном режиме) за счет литиевых аккумуляторов. Машины должны быть оснащены системой «Глонасс», видеокамерами, бесконтактной системой оплаты проезда Mastercard PayPass и Visa PayWave, WiFi-роутером и четырьмя модулями для зарядки мобильной техники.

«Тролза» – старейший машиностроительный завод в России, он находится в городе Энгельсе Саратовской области. Более четверти всех троллейбусов в Петербурге (170 шт.) сделаны на «Тролзе», российский парк на 66% состоит из этих машин, следует из информации на сайте завода. С 2014 г. компания поставила в Петербург 47 троллейбусов по трем контрактам.

11 сентября комитет по транспорту подал иск к «Тролза-маркету» в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Комитет требует более 2,2 млн руб. за нарушение сроков гарантийного ремонта троллейбусов, которые были закуплены в 2014 г. У двух троллейбусов были обнаружены неисправности: течь крыши, поломка кондиционера, автоинформатора и видеорегистратора; завод должен был устранить их в течение 96 часов с момента получения заявки, но не сделал этого, объясняет представитель комитета по транспорту Петербурга.

В 2017 г. комитет уже взыскивал с завода 76 000 руб. неустойки за просрочку гарантийного ремонта, в 2016 г. – 47 000 руб., следует из базы арбитражного суда.