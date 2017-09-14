Техас охватила песчаная лихорадка

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Техасские нефтяники увеличили производительность скважин, используя больше мелкого местного песка: он делает дополнительные трещины в пласте, высвобождая больше нефти Hi-Crush

В богатом нефтью западном Техасе идет борьба за землю. Но на этот раз инвесторов интересует песок. Они хотят добывать и продавать его производителям сланцевых нефти и газа на месторождении Permian Basin. Тем требуется огромное количество песка, воды и химикатов для фрекинга, или гидроразрыва пласта.

Обычно энергетические компании в Техасе приобретали тонны песка, собираемого далеко от их месторождений. После обвала цен на нефть в 2014 г. некоторые из них, чтобы сократить издержки, стали по-другому бурить скважины и изменили состав смесей, закачиваемых под землю для фрекинга. Но многие бурильщики обнаружили, что могут не заказывать песок из Висконсина более чем за 2000 км, а покупать его неподалеку. Это позволяет экономить на транспортных издержках, которые порой превышают стоимость самого песка.

Теперь поставлять местным бурильщикам песок из западного Техаса стремятся инвесторы. «Местный песок очень выгоден разработчикам сланцевых месторождений», – говорит геофизик Бен Бригэм, который основал и продал две нефтяные компании и теперь инвестирует в песчаные карьеры.

В пустыне возле города Мидленд в Техасе создано или планируется открыть по меньшей мере 18 песчаных карьеров, отмечает аналитик Jefferies Брэд Хэндлер. Первый из них, принадлежащий Hi-Crush Partners, начал работать в июле и позволяет добывать 3 млн т песка в год. Еще более днсяти карьеров планируется открыть в течение следующего года.

Стоимость песка в США выросла до $45 за тонну с $15 за тонну в 2016 г. Если предложение на рынке увеличится на десятки миллионов тонн, цены могут снизиться, предупреждает Хэндлер. Но аналитики считают маловероятным, что все запланированные карьеры будут открыты, учитывая рост конкуренции в западном Техасе. «Вероятно, будет много неудачников, которые включились в игру чуть позднее», – говорит Джордж О'Лири из инвестбанка Tudor, Pickering, Holt & Co.

По словам О'Лири, новичкам может не хватить знания отрасли или контактов. Также для многих скважин может потребоваться более крупный песок, чем добываемый на западе Техаса. Хотя местным поставщикам не нужно транспортировать его на большие расстояния по железной дороге, определенные проблемы с логистикой остаются. Для поставки песка в Permian Basin требуется много грузовиков. По оценкам гендиректора Hi-Crush Роберта Расмуса, для доставки туда годового объема добычи грузовикам нужно совершить 120 000 поездок. Кроме того, в этом малонаселенном регионе низкая безработица, и есть вероятность, что поставщикам песка придется конкурировать с собственными же клиентами за необходимые им водные ресурсы.

Несколько фондов прямых инвестиции получили большую прибыль благодаря вложениям в добывающие песок компании в Иллинойсе и Висконсине, когда начался сланцевый бум. Котировки акций этих компаний росли до второй половины 2014 г., но затем упали вместе с ценами на нефть из-за беспокойства по поводу избытка предложения. Хотя с тех пор цены на нефть стабилизировались, а песок подорожал, котировки акции добытчиков песка не восстановились. У пяти крупнейших публичных производителей они опустились более чем на 35% в этом году.

Хедж-фонд Third Point Дэниела Лоэба делает ставку на дальнейшее падение их акций, отмечая рост спроса на песок, добываемый ближе к сланцевым месторождениям, в том числе в западном Техасе.

Транспортировка песка со Среднего Запада обычно составляет треть его общей стоимости. По оценкам нефтяников из Permian Basin, они смогут сократить свои издержки примерно на 5%, используя местный песок. То есть при затратах на бурение скважины в $8 млн экономия может составить $400 000.

На Среднем Западе уверены, что спрос на их сорта песка сохранится в Техасе и других регионах добычи сланцевых нефти и газа, включая Северную Дакоту и Аппалачи. Многие бурильщики предпочитают крупный песок, который лучше выдерживает давление на большой глубине и делает более широкие щели в пласте. Такой песок добывается в основном в Висконсине и других штатах Среднего Запада.

Но техасские бурильщики смогли увеличить производительность скважин, используя больше мелкого песка, который делает дополнительные небольшие трещины в пласте и позволяет сократить объем химикатов в смеси. «Люди стали искать более мелкий песок и нашли его в Permian Basin», – говорит финансовый директор Hi-Crush Лора Фултон.

Hi-Crush, которая управляет четырьмя карьерами в Висконсине и поставляет половину своего песка клиентам в Permian Basin, в марте приобрела за $275 млн почти 450 га в дюнах Техаса. В конце июля она осуществила первую поставку. Благодаря тому что компания теперь добывает песок в радиусе 120 км от большинства бурильщиков в Permian Basin, она может доставлять его за нескольких часов, а не дней и при этом значительно сократить собственные издержки, отмечает Фултон.

Перевел Алексей Невельский