Статья опубликована в № 4409 от 18.09.2017 под заголовком: «Русгидро» копит на ремонты

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«Русгидро» требуется 281 млрд рублей на ремонты «РусГидро»

Об этом говорится в проспекте компании к размещению облигаций. На конец первого полугодия 2017 г. устаревшим признано оборудование с установленной мощностью 11,4 ГВт (33,8% мощностей компании). С 2011 г. компания уже потратила на эти цели почти 200 млрд руб. До 2027 г. будет потрачено еще 281 млрд руб., в том числе в этом году – более 20 млрд руб., следует из проспекта.

Но эти суммы не включают в себя «РАО ЭС Востока», говорит источник, близкий к «Русгидро»: потребности дальневосточной «дочки» «Русгидро» в модернизации прорабатываются и будут оценены позже. «РАО ЭС Востока» объединяет теплоэнергетические активы «Русгидро» на Дальнем Востоке общей мощностью около 9 ГВт.

Представитель «Русгидро» подтвердил эти цифры, подчеркнув, что компания ведет постоянную работу по замене и ремонту устаревающего оборудования. Специфика гидрогенерирующей отрасли в том, что большая часть мощностей была введена в строй в 1950–1960-х гг., говорится в материалах «Русгидро». К началу 2000-х гг. возникла необходимость в модернизации и замене такого оборудования, но экономические трудности тех лет не позволили этого сделать, пишет компания. Комплексная программа модернизации мощностей «Русгидро» была одобрена лишь в 2011 г.

В качестве источников средств указаны кредиты, собственные средства и госсубсидии. По итогам первых шести месяцев 2017 г. выручка «Русгидро» составила 180,9 млрд руб., на счетах компании находилось 85 млрд руб., еще 6,8 млрд руб. пришлось на субсидии.

Стоимость модернизации может составить $100–350 за 1 кВт в зависимости от оборудования, говорит аналитик Raiffeisenbank Федор Корначев.

Для финансирования программы модернизации рассматривается несколько вариантов.

Среди них – ввод новых договоров о предоставлении мощности (обеспечивает возврат инвестиций с базовой доходностью 14%) на модернизацию, а также повышение цены конкурентного отбора мощности.

Высокий износ энергооборудования – общая проблема для отрасли, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Но у «Русгидро» этот уровень ниже среднеотраслевого в 40%, отмечает она.

«Русгидро» уже занимается модернизацией гидромощностей – после аварии было заменено оборудование на Саяно-Шушенской ГЭС, идет обновление на Саратовской ГЭС, говорит аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр. Компания проводит обновление мощностей даже без механизма гарантий возврата этих инвестиций, подчеркивает он: но ввод механизма новых договоров о предоставлении мощности существенно повысил бы инвестиционную привлекательность «Русгидро».

На Дальнем Востоке «Русгидро» завершает строительство четырех крупных тепловых электростанций общей стоимостью более 80 млрд руб. Это означает, что после их запуска в 2018 г. часть старых тепловых энергомощностей, которые они заменят, можно будет просто вывести из эксплуатации, отмечает Корначев. К тому же у компании освободятся средства на модернизацию, за счет гидрогенерации в европейской части страны и субсидий на Дальнем Востоке «Русгидро» сможет профинансировать ее собственными силами, считает Корначев.