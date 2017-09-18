«Нацимбио» нашла партнера для создания лекарства против ВИЧ в Индии

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Вначале Mylan будет поставлять «Нацимбио» субстанции, затем планируется наладить их производство в России, пояснил человек, знакомый с условиями сделки Mylan Laboratories

Индийская Mylan Laboratories будет поставлять «дочке» госкорпорации «Ростех» – Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио») субстанции для производства препаратов против ВИЧ, сообщил «Интерфакс». Соответствующее рамочное соглашение стороны подписали в пятницу, подтвердил представитель «Ростеха». Подробности он комментировать отказался.

Сотрудничество с Mylan обеспечит поставку субстанций и трансфер технологий, производство самих субстанций и создание современных комбинированных препаратов для лечения ВИЧ-заболеваний, говорит гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

Вначале Mylan будет поставлять «Нацимбио» субстанции, затем планируется наладить их производство в России, пояснил человек, знакомый с условиями сделки. В результате стоимость препаратов для лечения ВИЧ на российском рынке значительно снизится, сказал Чемезов.

Для производства каких препаратов будут использоваться субстанции, партнеры не говорят. У «Нацимбио» пока нет производства собственных препаратов против ВИЧ, говорит представитель компании.

У «Нацимбио» уже есть соглашение с группой «Р-фарм» о совместном предприятии для производства и продажи лекарств для лечения ВИЧ-инфекции в России.

Миллиарды на вакцины Инвестиции предприятий «Ростеха» в здравоохранение до 2020 г. превысят 6 млрд руб., из них более 3 млрд пойдет на создание вакцин, заявил Чемезов. О каких вакцинах идет речь, представитель компании комментировать отказался. Сейчас, по словам Чемезова, «Нацимбио» поставляет 70% вакцин для национального календаря профилактических прививок (делаются массово и бесплатно). По стратегии компании к 2020 г. она должна производить до 100% необходимых стране вакцин в рамках национального календаря на своих предприятиях.

Также в 2016 г. «Нацимбио» подписала соглашение о совместном предприятии для производства препаратов против ВИЧ с индийской Cipla. Производство должно было начаться в 2017 г., в мае представитель «Нацимбио» сетовал, что переговоры затягиваются, а в прошлую пятницу не смог прокомментировать это.

«Нацимбио», по словам ее представителя, вела переговоры со всеми лидерами из числа производителей дженериков антиретровирусных препаратов, по схожим продуктам Mylan предложила лучшие условия. При этом компания не исключает продолжения сотрудничества с Cipla и другими компаниями по продуктам, которые не входят в подписанное соглашение, говорит представитель «Нацимбио».

Производить препараты с субстанциями Mylan можно на мощностях объединенной компании «Нацимбио» и Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Компании уже совместно владеют курганским заводом «Синтез» (у Marathon Group – 52% обыкновенных акций завода, у «Нацимбио» – 32,39%) и «Фортом» (у Marathon Group – 50,1%, у «Нацимбио» – 25,01%, оставшиеся акции – у основателя «Форта» Антона Катлинского).

«Нацимбио» планомерно реализует стратегию – стать для государства крупнейшим поставщиком препаратов для лечения ВИЧ, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. С субстанциями Mylan «Нацимбио» сможет производить широкий спектр дженериков (т. е. аналогов оригинальных препаратов) для лечения ВИЧ, отмечает Шуляк.

Пресс-служба Mylan Laboratories не ответила на запрос.