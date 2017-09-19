Винодельня, которую связывают с Андреем Костиным, запускает сеть баров

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Больше половины винной карты придется на продукцию самой Alma Valley Евгений Разумный / Ведомости

«Инвест плюс», владеющий винным хозяйством Alma Valley в Крыму, запускает сеть винных баров Alma Bar, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Инвест плюса» Андрей Григорьев.

Alma Valley делает вина из собственного винограда под одноименным брендом. По данным компании, ее мощности позволяют выпускать 1 млн бутылок вина в год. Основным бенефициаром винодельческого хозяйства со времени основания считаются структуры, близкие к президенту и председателю правления банка ВТБ Андрею Костину: об этом впервые сообщал в 2014 г. журнал Forbes, позднее подтверждали источники РБК. Это подтверждали «Ведомостям» и сотрудники винодельни в частных беседах.

Бенефициары со времени основания не менялись, говорит Григорьев, но имен не называет. Связь с Костиным он не комментирует. Сейчас Alma Valley по-прежнему связана со структурами, близкими к банкиру, говорят «Ведомостям» сотрудник компании-партнера, два российских винодела и человек, знающий об этом от топ-менеджеров винодельни. Согласно ЕГРЮЛ, «Инвест плюс» принадлежит «Ист инвестментс», владелец которой зарегистрирован на Британских Виргинских островах. «Костин не являлся и не является бенефициаром Alma Valley», – заявил «Ведомостям» представитель пресс-службы ВТБ.

Первый и пока единственный Alma Bar площадью 150 кв. м с осени 2016 г. работает в Москве на ул. Погодинской. По словам Григорьева, в планах на 2017 и 2018 гг. – открыть еще не меньше 10 заведений, на осень намечено открытие бара в торговом центре Симферополя «Меганом». Это подтвердил сотрудник ТЦ.

«Инвест плюс», продолжает Григорьев, собирается открыть еще бары в аэропортах Симферополя, Краснодара, Сочи, Анапы, Владивостока, Красноярска, «Пулково» в Санкт-Петербурге и московском «Внуково». Представители большей части перечисленных аэропортов подтвердили переговоры с «Инвест плюсом». Представитель аэропорта Симферополя отказался от комментариев. А представитель оператора «Пулково» – «Воздушных ворот Северной столицы» – сообщил: аэропорт хочет открыть точку общественного питания, но еще не выбрал арендатора.

Как растут виноградники Сейчас у Alma Valley 200 га виноградников. Через два года компания намерена удвоить площади. В мае 2017 г. структура «Инвест плюса» приобрела земли под виноградники в районе Севастополя, где со временем планируется заложить 700–750 га новых виноградников и запустить производство вина под новым брендом.

К лету 2018 г. «Инвест плюс» также намерен открыть бары в Ялте и Севастополе, добавляет Григорьев. Для баров выбираются места с высокой проходимостью, чтобы как можно больше людей могли продегустировать крымские вина, объясняет Григорьев: «Это не только коммерческий, но и имиджевый проект, направленный на популяризацию крымских вин».

Площадь Alma Bar будет составлять в среднем примерно 50–80 кв. м на 20–50 посадочных мест. Инвестиции в одну точку Григорьев оценивает в 5–20 млн руб. в зависимости от площади. Получается, суммарно инвестиции компании могут превысить 200 млн руб.

Как минимум половина винной карты бара придется на продукцию Alma Valley (сейчас в ее ассортименте 36 наименований), 30% – на вина других российских производителей, еще 20% – на импортные вина, рассказывает Григорьев. В меню будут либо только закуски, либо закуски и горячие блюда.

Винные бары сейчас активно развиваются, отмечает сооснователь и вице-президент группы компаний Simple Анатолий Корнеев. У Simple есть два бара – в Москве и Петербурге, а в конце сентября в Москве откроется еще один. Чтобы проект был посещаемым и прибыльным, ресторатор должен уметь работать с винной картой: в ней должно быть много стран происхождения вин, регионов, стилей вина – в идеале более 100 позиций, как популярных, так и редких, объясняет Корнеев. Это проще сделать крупному дистрибутору, считает он. Для производителя вина это важный канал продвижения и коммуникаций с клиентом, считает Корнеев. Лучше открывать бар с широким ассортиментом, но фокусом на собственную продукцию. Окупаются такие проекты от одного до трех лет, заключает он.

В российских аэропортах мало винных баров, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Но операторы крупных авиаузлов будут заинтересованы в расширении предложения, в том числе и за счет таких пока экзотических форматов, рассуждает он.