У авиакомпании «Азимут» может появиться новый акционер

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













В этом году «Азимут» планирует перевезти 100 000 пассажиров «Авиакомпания АЗИМУТ»

«Азимут» в четверг, 21 сентября, совершил свой первый полет – из «Внуково» в Омск. В парке перевозчика четыре российских самолета SSJ100, к весне 2018 г. придут еще четыре (также есть опцион на четыре SSJ100). Авиакомпания зарегистрирована в Ростове-на-Дону, откуда будет совершать большинство рейсов, она на 50% принадлежит компании Виталия Ванцева (председатель совета директоров аэропорта «Внуково»), на 50% – компании Павла Удода и Павла Екжанова (соответственно председатель совета директоров и гендиректор «Азимута»).

Акционером «Азимута» станет также Ростовская область, принадлежащая области Региональная корпорация развития (РКР) получит в авиакомпании блокпакет после допэмиссии, рассказал Удод. Представитель РКР заявил, что такая возможность рассматривается и будет вынесена для одобрения на ближайшее заседание совета директоров. Менеджер «Азимута» говорит, что пакет областная компания купит за деньги, но сумму не называет.

«Азимут» базируется в аэропорту Ростова, в нем работают жители региона, в том числе сокращенные из-за ликвидации «Донавиа» в 2016 г. («дочка» «Аэрофлота», была единственной базовой авиакомпанией в Ростове), платит налоги в области», – объясняет Удод. «Азимут» будет претендовать на субсидирование областным бюджетом полетов из Ростова. Когда в субсидировании готов участвовать регион, такие маршруты охотно субсидирует и Росавиация, приоритет при одобрения маршрутов также отдается авиакомпаниям с российскими самолетами в парке, продолжает Удод.

Ростовская область в этом году готова потратить на субсидирование перелетов 35 млн руб., объемы на следующий год еще не определены, говорит представитель областного минтранса. Ванцев ранее рассказывал, что первые три года работы «Азимута» будут планово убыточными, за первые четыре года авиакомпания рассчитывает получить на 2,1 млрд руб. субсидий, из них 650 млн руб. – региональных.

В 2017 г. «Азимут» планирует перевезти около 100 000 пассажиров, в 2019–2020 гг., когда в парке станет 12 самолетов, будет перевозить по 1,8–2 млн человек в год, рассказал Удод.

«С одной стороны, без субсидирования полетов я в этот проект не верю, – говорит исполнительный директор «Руслайна» Дмитрий Ештокин. – С другой – постановление правительства о субсидировании полетов направлено на развитие новых маршрутов, в том числе в труднодоступных регионах, а вся маршрутная сеть «Азимута» – пока это магистральные направления, они сейчас не субсидируются государством, на них работают и другие авиакомпании». Ростовская область в свое время не проявила интерес к сохранению «Донавиа», исторического базового перевозчика, напоминает он.

Сейчас в сети «Азимута» направления Москва – Ростов и Москва – Омск (уже выполняются), также идут продажи на рейсы из Санкт-Петербурга в Ростов и Краснодар, из Ростова в Новосибирск, Самару и Екатеринбург (полеты начнутся в октябре). Минимальная стоимость билетов на все рейсы – 888 руб., количество билетов по такой цене не раскрывается. Минимальная цена на рейсы лоукостера «Победа» – 999 руб. «Мы не будем лоукостером, но наши тарифы будут на нижней границе предложения», – говорит Удод.

«Азимут» пришел в благодатный регион: из Ростовской области и Краснодарского края в последние годы ушли базовые перевозчики («Донавиа» и «Авиалинии Кубани»), а перевозки в обоих регионах растут, – говорит профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд. – Как базовая авиакомпания, «Азимут» сможет рассчитывать на лучшие условия работы, хорошие слоты, хотя конкуренция все равно будет острой».

Но на большой объем федеральных субсидий «Азимут» вряд ли сможет рассчитывать, так как первый приоритет при выборе маршрутов – это труднодоступность, наличие регионального софинансирования и российских самолетов на втором месте, добавляет Фридлянд.

«На популярных маршрутах Airbus и Boeing конкурентоспособнее уже в силу большей вместимости. Плюс не решены до конца проблемы надежности и техобслуживания SSJ100, с таким парком «Азимут» не выйдет на прибыльность, это показал пример Red Wings», – говорит топ-менеджер российской авиакомпании.