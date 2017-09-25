O1 Group Бориса Минца – единственный претендент на московский Vnukovo Outlet Village

Статья опубликована в № 4414 от 25.09.2017 под заголовком: Борис Минц собрался в аутлет

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Другие претенденты, среди которых и американский инвестфонд Hines, от покупки Vnukovo Outlet Village отказались Евгений Разумный / Ведомости

O1 Group Бориса Минца на сегодня единственный претендент на торговый комплекс Vnukovo Outlet Village, рассказали два источника, близких к разным сторонам потенциальной сделки. По их словам, ранее о покупке аутлета с его владельцами договорилось еще несколько компаний, включая американский фонд Hines, но в итоге все они от переговоров отказались.

Vnukovo Outlet Village общей площадью 47 000 кв. м расположен в 8 км от МКАД по Киевскому шоссе. Девелопером проекта выступала фирма «Диона». Ее основные владельцы – московские рестораторы Дмитрий Кульков (около 67%) и Дмитрий Разумнов (25%), согласно ЕГРЮЛ. В марте 2017 г. газета «Коммерсантъ» сообщала о поисках владельцами аутлета стратегического партнера для развития этого и других проектов.

Теперь, как утверждают три консультанта, работавшие с комплексом, речь идет о продаже всего комплекса. Кульков подтвердил «Ведомостям» переговоры с O1 Group о продаже ей Vnukovo Outlet Village. Представители O1 Group и Hines от комментариев отказались.

Круг интересов Среди активов, которые рассматривала O1 Group в качестве инвестиций, российский портфель австрийской инвесткомпании Immofinanz (владеет пятью ТЦР на 278 000 кв. м), торговые центры «Бутово молл» и Columbus, рассказывали ранее консультанты, работавшие с группой. O1 Group также наиболее вероятный покупатель последнего актива Stockmann Group в России – ТРК «Невский центр» (91 000 кв. м) на Невском проспекте в Петербурге, говорили в середине сентября источники, близкие к разным сторонам переговоров.

Рыночная стоимость аутлета может составлять $110–130 млн (6,3–7,5 млрд руб. по курсу ЦБ на 22 сентября), подсчитала директор департамента оценки Knight Frank Ольга Кочетова. Партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает комплекс в 7–7,5 млрд руб.

O1 Group – один из крупнейших владельцев премиальной офисной недвижимости в Москве. Входящей в нее O1 Properties принадлежит 15 бизнес-центров на 743 000 кв. м и стоимостью $4,2 млрд. С 2016 г. группа активно ищет объекты в сфере торговой недвижимости. Ритейл – самый быстро восстанавливающийся рынок, объяснял в интервью Reuters председатель совета директоров O1 Properties Дмитрий Минц (см. врез).

По словам Бибика, Vnukovo Outlet Village – хороший объект для инвестиций. Рынок аутлетов в России совершенно не развит – в Московском регионе всего несколько таких объектов, включая «Outlet Village Белая Дача» в Котельниках и «Fashion House аутлет центр» в деревне Черная Грязь на Ленинградском шоссе, поясняет он. Кроме того, добавляет эксперт, из-за ухудшения экономической ситуации в стране люди предпочитают именно аутлеты традиционным торговым центрам. С Бибиком согласна и Кочетова: Vnukovo Outlet Village заполнен арендаторами и имеет хорошую репутацию.