Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4414 от 25.09.2017 под заголовком: Борис Минц собрался в аутлет

O1 Group Бориса Минца – единственный претендент на московский Vnukovo Outlet Village

Объект может стоить до 7,5 млрд рублей

O1 Group Бориса Минца на сегодня единственный претендент на торговый комплекс Vnukovo Outlet Village, рассказали два источника, близких к разным сторонам потенциальной сделки. По их словам, ранее о покупке аутлета с его владельцами договорилось еще несколько компаний, включая американский фонд Hines, но в итоге все они от переговоров отказались.

Vnukovo Outlet Village общей площадью 47 000 кв. м расположен в 8 км от МКАД по Киевскому шоссе. Девелопером проекта выступала фирма «Диона». Ее основные владельцы – московские рестораторы Дмитрий Кульков (около 67%) и Дмитрий Разумнов (25%), согласно ЕГРЮЛ. В марте 2017 г. газета «Коммерсантъ» сообщала о поисках владельцами аутлета стратегического партнера для развития этого и других проектов.

Теперь, как утверждают три консультанта, работавшие с комплексом, речь идет о продаже всего комплекса. Кульков подтвердил «Ведомостям» переговоры с O1 Group о продаже ей Vnukovo Outlet Village. Представители O1 Group и Hines от комментариев отказались.

Круг интересов

Среди активов, которые рассматривала O1 Group в качестве инвестиций, российский портфель австрийской инвесткомпании Immofinanz (владеет пятью ТЦР на 278 000 кв. м), торговые центры «Бутово молл» и Columbus, рассказывали ранее консультанты, работавшие с группой. O1 Group также наиболее вероятный покупатель последнего актива Stockmann Group в России – ТРК «Невский центр» (91 000 кв. м) на Невском проспекте в Петербурге, говорили в середине сентября источники, близкие к разным сторонам переговоров.

Рыночная стоимость аутлета может составлять $110–130 млн (6,3–7,5 млрд руб. по курсу ЦБ на 22 сентября), подсчитала директор департамента оценки Knight Frank Ольга Кочетова. Партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает комплекс в 7–7,5 млрд руб.

O1 Group – один из крупнейших владельцев премиальной офисной недвижимости в Москве. Входящей в нее O1 Properties принадлежит 15 бизнес-центров на 743 000 кв. м и стоимостью $4,2 млрд. С 2016 г. группа активно ищет объекты в сфере торговой недвижимости. Ритейл – самый быстро восстанавливающийся рынок, объяснял в интервью Reuters председатель совета директоров O1 Properties Дмитрий Минц (см. врез).

По словам Бибика, Vnukovo Outlet Village – хороший объект для инвестиций. Рынок аутлетов в России совершенно не развит – в Московском регионе всего несколько таких объектов, включая «Outlet Village Белая Дача» в Котельниках и «Fashion House аутлет центр» в деревне Черная Грязь на Ленинградском шоссе, поясняет он. Кроме того, добавляет эксперт, из-за ухудшения экономической ситуации в стране люди предпочитают именно аутлеты традиционным торговым центрам. С Бибиком согласна и Кочетова: Vnukovo Outlet Village заполнен арендаторами и имеет хорошую репутацию.

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