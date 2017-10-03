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Иван Песчинский
ТЭК
Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: Сети привяжут к эталону

ФАС недовольна тарифами на передачу электроэнергии

Они сильно различаются в регионах, поэтому служба предлагает новый метод их подсчета. Но вряд ли он снизит размер платежа для потребителя

Метод эталонных затрат при определении тарифов может быть введен для электросетевых компаний, рассказал в понедельник замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.

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