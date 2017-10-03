Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: Сети привяжут к эталону

ФАС недовольна тарифами на передачу электроэнергии

Они сильно различаются в регионах, поэтому служба предлагает новый метод их подсчета. Но вряд ли он снизит размер платежа для потребителя