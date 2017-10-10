Kobe Steel призналась в подлоге сертификатов на алюминиевую продукцию для 200 заказчиков

Минтранс Японии призвал автопроизводителей проверить безопасность автокомпонентов от Kobe Issei Kato / Reuters

Одна из крупнейших металлургических компаний в Японии, Kobe Steel призналась, что последние 10 лет систематически фальсифицировала сертификаты качества алюминиевой продукции. Это признание было сделано 8 октября. С тех пор обнаружилось, что потенциально некачественный алюминий могли использовать при производстве автомобилей, пассажирских поездов, самолетов и даже космических ракет, сообщает Reuters.

Автопроизводители Nissan Motor, Subaru, Mazda Motor, Mitsubishi Motors и Honda Motor уже подтвердили, что использовали продукцию Kobe Steel при производстве легковых машин. Subaru также применяла ее в самолетостроении. Также такие детали были обнаружены в поездах-экспрессах компании Central Japan Railway и пассажирских самолетах Mitsubishi Regional Jet. Возникли опасения, что проверки могут повлечь массовые отзывы готовой продукции. Boeing, который задействует некоторые компоненты производства Subaru, пока не выявил никаких нарушений, отмечает Bloomberg.

Mitsubishi Heavy Industries 10 октября заявила, что алюминий Kobe Steel с поддельными сертификатами использовался в том числе в производстве ракеты H-2A, которая утром в этот же день вывела на орбиту геолокационный спутник. Пока Mitsubishi Heavy не выявила дефектов в продукции Kobe Steel. Однако компания пообещала проверить все свои ракеты на предмет наличия в них скопрометированных деталей, сообщает Kyodo. Известно, что такие детали есть в еще одной ракете, которую должны запустить к марту 2018 г., пока дефектов в ней не найдено. В Японском аэрокосмическом исследовательском агентстве заявили, что доверяют информации Mitsubishi Heavy Industries, которая сообщила, что не видит проблем с алюминием от Kobe Steel.

Минтранс Японии призвал автопроизводителей проверить безопасность автокомпонентов от Kobe.

Два дня назад Kobe Steel объяснила, что сертификаты систематически подделывались, когда качество продукции не соответствовало конкретным запросам заказчиков. Продукция с такими сертификатами поступила примерно 200 компаниям. Их Kobe Steel не назвала. Компания подсчитала, что фальшивые документы сопровождали 4% алюминиевой и медной продукции, отгруженной заказчикам с сентября 2016 г. по август 2017 г. Это были алюминиевые литые и кованые детали, а также медные ленты и трубы. Компания ведет переговоры с заказчиками на предмет организации различных проверок, заявил Reuters представитель Kobe 10 октября. По данным Kobe Steel, у клиентов пока не выявлено никаких проблем из-за поддельной сертификации.

Аналитик Jefferies Танх ха Фам отметил, что пока трудно оценить экономические последствия скандала. По его словам, все будет зависеть от масштабов отзывных кампаний, и от того, что сама Kobe Steel сделает, чтобы избежать долгосрочного ущерба собственной репутации. Он не исключил, что выиграть в это ситуации может конкурент Kobe, крупнейший производитель алюминия в Японии UACJ. Торги вторника бумаги UACJ начали с роста котировок на 3%, в понедельник торги в Японии не проводились. Затем рост котировок компании достигал 7,5%, бумаги Kobe Steel Ltd дешевели больше чем на 20%.

Признания металлургов последовали за похожими скандалами с автопроизводителями Nissan Motor, Mitsubishi Motors и производителем подушек безопасности Takata. Корпорация Toshiba до сих пор разбирается с последствиями скандала 2015 г., когда она призналась, что приписала себе $2 млрд лишней прибыли. Поток этих корпоративных скандалов может серьезно сказаться на доверии инвесторов к бумагам японским компаниями и к экономиескому курсу абэномика, заявил Reuters гендиректор Myojo Asset Management Макото Кикути.

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