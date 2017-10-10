Прохоров и Вексельберг продают акции UC Rusal на $341 млн

Структура Прохорова продает 0,7% UC Rusal, а Вексельберга — 2,3% Алексей Филиппов / ТАСС

Onexim Holdings Михаила Прохорова и Lamesa Holding Виктора Вексельберга начали процедуру ускоренной продажи 3% акций UC Rusal за $341 млн, говорится в материалах к размещению, с которыми ознакомились «Ведомости».

Сделка будет завершена в среду, 11 октября. Ожидаемая расчетная дата - 13 октября для акций, котирующихся на Гонконгской фондовой бирже, и 20 октября - для акций на Московской бирже. Организаторы размещения - Goldman Sachs (Asia) и Renaissance Capital.

Партнеры предлагают акции по рынку — сейчас 3% UC Rusal на Гонконгской бирже стоят $341 млн. Капитализация UC Rusal на Гонконгской бирже 10 октября составляла $11,4 млрд.

Структура Прохорова продает 0,7% UC Rusal, а Вексельберга - 2,3%. Таким образом, Прохоров может заработать $79,8 млн, а Вексельберг - $262,2 млн.

У структур Прохорова останется 6% акций UC Rusal. По условиям акционерного соглашения между крупнейшими владельцами компании - En+ Олега Дерипаски, Sual Partners Вексельберга и Леонарда Блаватника, «Онэксима» и Glencore - каждый из партнеров сохраняет право вето до тех пор, пока у «Онэксима» не менее 5% акций.

Параллельно En+ Дерипаски проводит IPO на Лондонской бирже. Сделка состоится в первой декаде декабря, сообщала компания. Компания хочет разместить акции на $1,5 млрд. Группе принадлежит 48,13% производителя алюминия. Источник «Ведомостей», близкий к организации размещения, считает, что продажа 3% пакета UC Rusal не повлияет на размещение En+.

Как следует из документов En+ для будущих инвесторов, с которыми ознакомились «Ведомости», основным рыночным риском для En+ является изменение цены на алюминий. Каждый процент отклонения в стоимости металла приводит к 2% росту или падению EBITDA, пишет компания.

Аналитик АКРА Максим Худалов полагает, что продажа пакета связана скорее с ожиданием падения цен на алюминий, а не с подготовкой размещения En+.