Бизнес
Платный
Дмитрий Горшенин
Промышленность

Nokian Tyres вложила 55 млн евро в расширение завода в Ленинградской области

В этом году продажи концерна в России могут вырасти на 70%

Концерн Nokian Tyres увеличил мощности завода во Всеволожске до 17 млн шин в год, сообщил гендиректор компании в России Андрей Пантюхов. В 2017 г. компания вложила в завод 55 млн евро, большая часть из которых пошла на запуск 14-й производственной линии, она будет дооборудована в течение 2 месяцев, говорит Пантюхов. С 2005 г. компания инвестировала в завод 924 млн евро.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике