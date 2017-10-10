Nokian Tyres вложила 55 млн евро в расширение завода в Ленинградской области

В этом году продажи концерна в России могут вырасти на 70%

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Прогноз Nokian Tyres соответствует прогнозам по темпам восстановления российского авторынка: ожидается, что продажи новых автомобилей по итогам года вырастут в пределах все тех же 10-15% в натуральном выражении Евгений Егоров / Ведомости

Концерн Nokian Tyres увеличил мощности завода во Всеволожске до 17 млн шин в год, сообщил гендиректор компании в России Андрей Пантюхов. В 2017 г. компания вложила в завод 55 млн евро, большая часть из которых пошла на запуск 14-й производственной линии, она будет дооборудована в течение 2 месяцев, говорит Пантюхов. С 2005 г. компания инвестировала в завод 924 млн евро.