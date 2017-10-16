ФАС попросила нефтяников увеличить продажи дизтоплива на бирже

Статья опубликована в № 4429 от 16.10.2017 под заголовком: Солярки не хватает на всех

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Солярки не хватает на всех М. Туманов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила нефтяным компаниями запрос, что они намерены предпринять для увеличения производства дизельного топлива на бирже, сообщил «Интерфаксу» начальник управления ФАС Дмитрий Махонин. На прошлой неделе оптовые цены на дизельное топливо обновили рекорд: к началу сентября биржевые цены выросли на 12% (см. график).

Причин, по мнению ФАС, несколько. В последние два с половиной месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года предложения и продажи зимнего межсезонного дизтоплива на бирже снижались, при этом, в свою очередь, не выросли продажи летних видов, рассказал Махонин.