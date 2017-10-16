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Артур Топорков
ТЭК
Статья опубликована в № 4429 от 16.10.2017 под заголовком: Домашняя работа для «Газпрома»

Еврокомиссия вернула предложения «Газпрома» на доработку

Российский экспортер газа и европейские чиновники продолжают переговоры об урегулировании антимонопольного дела

Еврокомиссия и «Газпром» провели переговоры об антимонопольном расследовании, фигурантом которого выступает российская компания. В пятницу заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев и еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер обсудили результаты рыночного тестирования предложений «Газпрома» об урегулировании спора. «Мы получили твердые, критичные и конструктивные ответы [от европейских стран – участниц процесса], – говорила накануне встречи Вестагер. – Сейчас трудно сказать, сможем ли мы завершить это дело с представленными «Газпромом» обязательствами или придется назначить штраф» (цитата по «Интерфаксу»). «Газпрому» было предложено доработать предложения, сообщил представитель Еврокомиссии Рикардо Кардосо.

«Мы достигли сегодня хорошего прогресса на встрече с «Газпромом» по обсуждению результатов рыночных тестов и обеспечения выполнения требований Еврокомиссии, в частности, чтобы обеспечить свободный поток газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу. Наши консультации с «Газпромом» продолжаются, и на этой основе «Газпром» должен будет сначала представить свои доработанные предложения по обязательствам», – передает слова Кардосо ТАСС. Стороны договорились «продолжить работу по поиску взаимоприемлемого решения», говорится в заявлении «Газпрома». Что именно нужно доработать и в какие сроки, стороны не раскрывают.

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