Сечин пообещал, что состав акционеров «Роснефти» не изменится

Сечин подчеркнул, что, по его данным, у государства нет планов снижать долю в «Роснефти» дальше Е. Разумный / Ведомости

Состав акционеров «Роснефти» в среднесрочной перспективе не изменится, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечи, выступая на X Евразийском экономическом форуме в Вероне. Сечин добавил, что удовлетворен нынешним составом акционеров компании.

В декабре прошлого года государственный «Роснефтегаз» продал 19,5% акций «Роснефти» QHG Oil - консорциуму трейдера Glencore и суверенного фонда Qatar Investment Authority (QIA) за 692 млрд руб. А в сентябре стало известно, что QHG Oil договорился продать китайской CEFC China Energy 14,16% в «Роснефти» за 3,9 млрд евро и эквивалент $4,6 млрд в евро. После сделки CEFC станет третьим крупнейшим акционером «Роснефти» после госкомпании «Роснефтегаз» (50% плюс 1 акция) и BP (19,75%). Под контролем QIA останется 4,7%, у Glencore – 0,5%.

Сечин подчеркнул, что, по его данным, у государства нет планов снижать долю в «Роснефти» дальше. Структура акционеров будет постоянной, подчеркнул Сечин. Он рассказал, что решение QHG Oil продать акции компании китайской CEFC обусловлено девальвацией доллара. «Других оснований искать не надо. Мы рады. И будем продолжать работать со всеми акционерами», - подчеркнул руководитель «Роснефти».

По его словам, продажа акций «Роснефти» консорциуму Glencore и QIA готовилась шесть недель, столько же ушло на подготовку продажи акций компаний CEFC. Источник «Ведомостей», близкий к китайской компании, рассказал, что ВТБ предоставит ей бридж-кредит на $5,1 млрд.

Сечин рассказал, что участие CEFC в капитале «Роснефти» открывает перед «Роснефтью» новые перспективы на китайском рынке. «Для меня было неожиданно получить дополнительные знания о китайском рынке. Мы в этом году поставим в Китай 40 млн т. А в следующем году добавим еще 10 млн т. И так будем увеличивать в ближайшие пять лет», - рассказал Сечин.

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