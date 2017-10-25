Инвестор написал план спасения «ВИМ-авиа»

Артем Коротаев / ТАСС

Управляющий директор фонда Aurora Investments Борис Карлов 24 октября направил письма заместителю министра транспорта Валерию Окулову, директору департамента гражданской авиации Светлане Петровой и руководителю Росавиации Александру Нерадько с презентацией о дальнейшей работе разорившейся «ВИМ-авиа». «Ведомости» ознакомились с копиями писем, человек, близкий к руководству «ВИМ-авиа», подтвердил их подлинность. Судя по отметкам на письмах, они получены Минтрансом сегодня, 25 октября. Но параметры плана обсуждались ранее с чиновниками, неожиданностью они не станут, добавляет собеседник.

Представитель Минтранса подтвердил получение письма.

Сократить – и на Восток

Модель предполагает дальнейшую работу с девятью самолетами, три из которых в собственности, шесть - в лизинге, говорит собеседник «Ведомостей». Сейчас в сертификате эксплуатанта «ВИМ-авиа» 29 судов (из них шесть собственных), но она сама и лизингодатели только 25 называют годными к полетам. На первое время работа продолжится с тремя Boeing-757-200 (в собственности), тремя дальнемагистральными Boeing 777-200, еще одним дальнемагистральным Boeing 767-300 и двумя Airbus A319-112, все они в - в двухклассной компоновке, говорит человек, близкий к руководству «ВИМ-авиа».

Для регулярных перелетов ставка будет делаться на три основных магистральных направления - Дальний Восток, Китай, а также страны Средней Азии. До разорения в конце сентября «ВИМ-авиа» делала ставку в том числе на чартеры в Турцию.

Согласно операционной модели к 2020 г. занятость кресел планируется поднять с 69 до 75%, RASK (доход с пассажирокилометра) составит 2,72 руб., EBITDAR - 26% при выручке около 15 млрд руб. Средний налет в сутки в зависимости от борта - от 7 до 11 часов. В новой авиакомпании будет около 800 штатных должностей (в настоящий момент - около 1250), перечисляет собеседник детали плана.

По его словам, в разработке новой операционной модели принимали участие специалисты Aurora Investments, привлеченные эксперты с большим опытом практической работы, в том числе «Ренессанс-капитал», а также представители банков-кредиторов («Зенит» и т. д.). Также были привлечены сотрудники «ВИМ-авиа», которые представили самые точные цифры относительно финансового и технического состояния компании и исторические цифры по каждому маршруту. В настоящий момент подготовлена детальная операционная модель на следующие три года, которая постоянно обновляется с учетом переговоров с кредиторами и лизинговыми компаниями.

Кто полетит?

Сертификат эксплуатанта «ВИМ-авиа» будет приостановлен с 27 октября, рассказали человек, близкий к «ВИМ-авиа», и человек, участвовавший в заседаниях оперативного штаба. Собеседник в «ВИМ-авиа» уверяет, что компании будет дано 90 дней на детальную проработку плана, оптимизацию затрат и персонала, достижение договоренностей с с лизингодателям и кредиторам. Обсуждение плана ведется, но насчет 90 дней решения еще нет, говорит федеральный чиновник.

У «ВИМ-авиа» есть контракт с CITS (China Internationañ Travel Services - китайским государственным туроператором) на перевоз китайских туристов в Россию, он изъявил желание продолжить контракт в случае продолжения полетов ВИМ, добавляет собеседник, близкий к руководству «ВИМ-авиа».

Полеты вместо «ВИМ-авиа» может продолжить также ее «дочка» - аэропорт «Братск» (имеет сертификат эксплуатанта), у которой нет долгов. Но в любом случае работа продолжится без участия супругов Рашида и Светланы Мурсекаевых, рассказывал человек, близкий к «ВИМ-авиа». Aurora Investments купит или доли «ВИМ-авиа», или акции «Братска», которые заложены банку «Зенит». Мурсекаевы еще 27 сентября уехали из России, они могут стать фигурантами уголовного дела по преднамеренному банкротству «ВИМ-авиа», которое в середине октября возбудил Следственный комитет.

Сама «ВИМ-авиа» на конец сентября была должна 10,8 млрд руб., в том числе 6,5 млрд руб. банкам, в том числе 3 млрд руб. «Зениту».

Детали плана представитель Минтранса не комментирует. Министр транспорта Максим Соколов сегодня заявил: «Плана я на данный момент не видел. Хотя знаю о том, что такие переговоры с Карловым ведутся, и если мы [план] получим, то мы внимательно его рассмотрим» (цитата по ТАСС).

Собеседник, близкий к руководству «ВИМ-авиа», добавляет, что в случае продолжения работы авиакомпанию ждет ребрендинг, так как ее репутация испорчена. «ВИМ-авиа» - десятая по пассажиропотоку российская авиакомпания, в январе - сентябре - 2,13 млн человек (+27,8% год к году).