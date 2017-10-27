Основанный Лужковым агрокомплекс утроит производство молока с новым владельцем

Дюрр намерен построить на землях предприятия новый молочный комплекс на 2800 голов, вложив в него более 2 млрд руб. Ярослав Чингаев для Ведомостей

Российский агрохолдинг «Эконива» немецкого бизнесмена Штефана Дюрра планирует нарастить производство на Московско-Медынском агропромышленном предприятии («Мосмедыньагропром») более чем в три раза - до 140 т в сутки, рассказал «Ведомостям» бизнесмен. Компания приобрела 99,9% голосующих акций «Мосмедыньагропрома» на торгах за 1,55 млрд руб., сообщил Фонд имущества Калужской области.

«Мосмедыньагропром» создавался при активном участии экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в 2000 г. на базе предприятий в Калужской области. Он называл его одним из самых современных в России. В дальнейшем уже новый мэр города Сергей Собянин решил приватизировать агроактив. Но покупателей долго не находилось: сначала власти просили за него 5 млрд руб., позже цена была снижена до 2 млрд руб. В 2015 г. предприятие перешло к Минэкономразвития Калужской области. У предприятия - 12 000 га земельных угодий. Поголовье дойного стада «Мосмедыньагропрома» Дюрр оценивает в 2500 коров. Также предприятие выпускает молочную продукцию под торговой маркой «Большая перемена». Выручка «Мосмедыньагропрома» в 2016 г. составила 1,2 млрд руб., чистый убыток – 37 млн руб., согласно «СПАРК-Интерфаксу».

Дюрр намерен построить на землях предприятия новый молочный комплекс на 2800 голов, вложив в него более 2 млрд руб. Значительную часть производимого молока предприятие будет перерабатывать, рассказывает он. Торговую марку «Большая перемена» бизнесмен намерен сохранить. Калужские власти попросили бизнесмена принять участие в торгах, рассказывал ранее «Ведомостям» губернатор региона Анатолий Артамонов.

«Эконива» - крупнейший в России производитель сырого молока. В 2016 г. производство агрохолдинга увеличилось на 22% до 220 000 т. По итогам 2017 г. планируется увеличить поголовье в полтора раза, а производство вырастет еще на треть, сообщала ранее компания в отчете за 2016 г.