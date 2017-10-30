«Роснефть» приостановила лицензию на участке в Черном море

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«Роснефть» обещала постоянно мониторить рынок, следить за изменениями макроэкономических параметров и в случае улучшения ценовой конъюнктуры инициировать досрочное возобновление прав пользования недрами участка Е. Разумный / Ведомости

«Роснефть» на пять лет приостановила действие лицензии на Южно-Черноморском участке недр, расположенном в восточной части акватории Черного моря, следует из сообщения компании. Собеседник, близкий к «Роснефти», объяснил это плохими макроэкономическими условиями и санкциями. По условиям лицензии Южно-Черноморского участка компании надо было до 2018 г. выполнить сейсморазведочные работы на площади не менее 1000 кв. км, а к ноябрю 2022 г. закончить строительство не менее двух поисково-оценочных скважин.