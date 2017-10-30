Статья опубликована в № 4439 от 30.10.2017 под заголовком: «Роснефть» остановила лицензию
«Роснефть» приостановила лицензию на участке в Черном море
В компании это решение объясняют плохими макроэкономическими условиями и санкциям
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«Роснефть» обещала постоянно мониторить рынок, следить за изменениями макроэкономических параметров и в случае улучшения ценовой конъюнктуры инициировать досрочное возобновление прав пользования недрами участка
Е. Разумный / Ведомости
«Роснефть» на пять лет приостановила действие лицензии на Южно-Черноморском участке недр, расположенном в восточной части акватории Черного моря, следует из сообщения компании. Собеседник, близкий к «Роснефти», объяснил это плохими макроэкономическими условиями и санкциями. По условиям лицензии Южно-Черноморского участка компании надо было до 2018 г. выполнить сейсморазведочные работы на площади не менее 1000 кв. км, а к ноябрю 2022 г. закончить строительство не менее двух поисково-оценочных скважин.
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