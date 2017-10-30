Бизнес
Платный
Виталий Петлевой
ТЭК
Статья опубликована в № 4439 от 30.10.2017 под заголовком: «Роснефть» остановила лицензию

«Роснефть» приостановила лицензию на участке в Черном море

В компании это решение объясняют плохими макроэкономическими условиями и санкциям

«Роснефть» на пять лет приостановила действие лицензии на Южно-Черноморском участке недр, расположенном в восточной части акватории Черного моря, следует из сообщения компании. Собеседник, близкий к «Роснефти», объяснил это плохими макроэкономическими условиями и санкциями. По условиям лицензии Южно-Черноморского участка компании надо было до 2018 г. выполнить сейсморазведочные работы на площади не менее 1000 кв. км, а к ноябрю 2022 г. закончить строительство не менее двух поисково-оценочных скважин.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике