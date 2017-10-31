Бизнес
Платный
Алина Дидковская
Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4440 от 31.10.2017 под заголовком: «Дочки-сыночки» прихорашиваются

Сеть магазинов детских товаров «Дочки-сыночки» впервые изменит внешний вид магазинов

Ранее ее главный конкурент – «Детский мир» уже провел реконцепцию

Огрядущей реконцепции сети детских магазинов «Дочки-сыночки» «Ведомостям» рассказал представитель компании Антон Павлов. Для этого, по его словам, ритейлер привлек австрийское брендинговое агентство Retail Branding. Среди его клиентов, по данным сайта, многие российские компании, например «М.видео», «Спортмастер», «Перекресток» и проч. У компании конфиденциальное соглашение с сетью «Дочки-сыночки», поэтому Retail Branding может ответить на запрос только с их письменного согласия, объяснил представитель брендингового агентства причину отказа от комментариев.

Первый магазин «Дочки-сыночки» предприниматель Александр Бондяшов открыл в Чите в 1996 г. Сейчас розничная сеть, которой управляет вся его семья, насчитывает 165 точек по всей России. Это третий по величине выручки и количеству магазинов ритейлер детских товаров в стране – впереди лишь «Детский мир» и «Кораблик». Один из главных конкурентов «Дочек-сыночков» – «Детский мир», подтверждает Александра Чиркаева из CBRE, но компания проигрывает ему по ассортименту и качеству товаров, а также удобству и узнаваемости. Торговая сеть «Дочки-сыночки» действительно нуждается в изменениях, соглашается Дина Постоленко из Colliers International, устарели дизайн и оборудование. Тем более эта сеть сейчас часто выступает в торговых центрах не вторым, а якорным арендатором, продолжает она.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике