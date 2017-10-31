Первое легальное размещение криптовалюты в России никак не состоится

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LavkaLavka начнет размещение своей криптовалюты 1 ноября, но на собственной площадке – Biocoin.bio, рассказал Акимов
Евгений Разумный / Ведомости
Платформа «Восход» пока не будет участвовать в первичном размещении криптовалюты (ICO) фермерского кооператива LavkaLavka, рассказал «Ведомостям» Роман Горюнов - президент ассоциации «НП РТС», одного из организаторов «Восхода». Информацию подтвердил основатель LavkaLavka Борис Акимов.
«Восход» отказался участвовать в проекте из-за отсутствия в России регулирования ICO и рынка цифровых активов, объяснил Горюнов. Платформа «Восход» – совместный проект «НП РТС» с Фондом развития Дальнего Востока. В начале сентября полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил в интервью ТАСС, что эта система первой в России получила право работать с криптовалютами. О планах LavkaLavka провести ICO совместно с «Восходом» писала газета «Коммерсантъ».
Первое российское легальное ICO все никак не состоится. Ранее «Сколково» договаривалось с «Восходом» о проведении ICO для своих резидентов, но площадка в итоге от идеи отказалась по тем же причинам, что и в случае с LavkaLavka, напоминает старший инвестиционный менеджер венчурного фонда Runa Capital Константин Виноградов. По его словам, ICO можно провести и на собственной площадке, но тогда это нельзя назвать первым российским ICO, пока нет никакой привязки полученной в ходе ICO криптовалюты к российскому юридическому лицу, а законы же этого сделать не позволяют. Правда, существует классическая схема проведения ICO, рассказывает Виноградов: компания привлекает криптовалюту, продает ее на бирже, переводит эти деньги на счет зарубежного юрлица в долларах или евро, платит с них налоги, далее делает вложения в капитал российского ООО. Такая конструкция не противоречит закону, но ICO и Россию в ней формально ничего не связывает, указывает эксперт.
LavkaLavka начнет размещение своей криптовалюты 1 ноября, но на собственной площадке – Biocoin.bio, рассказал Акимов. Биокойн – это имущественное право на «иное имущество» согласно ст. 128 Гражданского кодекса, пояснил Акимов. В случае с LavkaLavka участники ICO приобретут право на получение товаров и услуг в рамках системы лояльности - то есть самой LavkaLavka и партнеров. «Это право можно передать третьему лицу, оно может торговаться на бирже», - добавляет он. Если вкладчик, по его словам, купит биокойн за рубли, то все просто - деньги на счёт компании попадут; если за криптовалюту, то пока неизвестно, «как именно будем поступать – обсуждаются разные варианты».
ICO LavkaLavka продлится до 1 декабря, компания планирует привлечь $15 млн. Эти деньги будут направлены на окончательное создание системы лояльности, открытие новых магазинов, кафе и фермерского кооператива на Дальнем Востоке, говорит Акимов. «Восходу» по-прежнему интересен этот проект, но площадка подключится к нему, когда в России будет создано регулирование для ICO или когда ЦБ создаст «песочницу», уточнил Горюнов. ЦБ до 20 декабря по поручению президента России Владимира Путина должен создать специальную «песочницу» для тестирования таких криптомеханизмов, как ICO.
Что такое ICO и как оно работает
Евгений Разумный / Ведомости
Новый способ привлечения капитала – первичное размещение криптовалюты (Initial Coin Offering, ICO) – пользуется огромной популярностью в этом году. Только в III квартале компании привлекли с его помощью рекордные $1,32 млрд, пишет The Wall Street Journal. Вот ответы на самые распространенные вопросы о том, что же это такое
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Jason DeCrow / AP
1. Что это? ICO позволяет стартапам привлекать финансирование в обход традиционных рынков капитала, напоминая смесь первичного размещения акций на бирже (IPO) и краудфандинга. В основном стартапы продают собственную виртуальную валюту, или токены, которые можно потратить на их услуги
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circa.com
2. Как это работает? В ходе ICO компания предлагает инвесторам так называемый токен – собственную криптовалюту, которую она создает на популярных платформах блокчейна (например, Ethereum)
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circa.com
3. О какой сумме идет речь? С начала года проведено 172 ICO на $2,27 млрд, согласно Token Report, против примерно $100 млн в 2016 г. В основном инвесторы используют для покупки токенов биткойны или другую криптовалюту – Ethereum. Для сравнения: в III квартале стартапы привлекли $1,32 млрд путем ICO, а с помощью венчурных инвесторов – $1,41 млрд, по данным CB Insights
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NASA
4. Какого размера достигают ICO? Крупнейшее ICO провел стартап Protocol Labs, разрабатывающий ни много ни мало межпланетную файловую систему (InterPlanetary File System). Он привлек $262 млн. До этого года рекордным было ICO венчурного фонда DAO на $152 млн, но треть тех денег похитили хакеры
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PAquarium
5. Какие компании проводят ICO? В основном технологические. Особенно те, что связаны с криптовалютами. Поэтому людям из других отраслей непросто понять, чем они занимаются. Хотя Paquarium привлекла $620 000 на строительство гигантского аквариума (на фото), а фермерское хозяйство «Экосистемы Колионово» в Московской области – более $500 000 на собственное развитие
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Mick Tsikas / Reuters
6. Как принять участие в ICO? Для этого необходимо иметь криптовалюту (биткойны, эфириумы и др.) и цифровой кошелек. В основном фирмы проводят ICO через собственные сайты, условия размещения у них различаются. Впоследствии токены можно приобрести и на вторичном рынке, но волатильность там может быть высокой, а ликвидность – низкой
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Евгений Разумный / Ведомости
7. Что нужно компании для проведения ICO? Необходимо иметь верный код, привлекательную для инвесторов историю и немного удачи. С точки зрения бизнеса и чтобы в будущем не оставить инвесторов с носом, хорошо бы еще иметь готовый продукт и обоснованные планы по его монетизации, однако не все проводящие ICO стартапы могут этим похвастаться
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PIXABAY
8. Как отличить легальное ICO от мошенничества? Самый простой признак – информация. Чем меньше деталей предоставлено, тем выше вероятность аферы. Стоит понимать, кто владеет стартапом, есть ли у него готовый продукт, внешние советники, юрисконсульт. Громкие заверения вроде «нас поддерживает крупный суверенный инвестфонд» при отсутствии конкретики – тревожный признак
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PIXABAY
9. Как на это смотрят регуляторы? Власти Китая и Южной Кореи недавно запретили ICO. Комиссия по ценным бумагам и биржам США в июле заявила, что многие ICO должны регулироваться законами о ценных бумагах. 29 сентября она впервые предъявила обвинение в мошенничестве при проведении ICO. Минфин России до конца года хочет разработать закон о криптовалютах, Банк России выступил против использования криптовалют как денежных суррогатов
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Steve Marcus / Reuters
10. Стоит ли участвовать в ICO? Даже если это не мошенничество, нет гарантий, что ICO окажется успешным. Часто ICO проводят люди, которые начали работать над своей идеей всего несколько недель или месяцев назад. Даже если у компании есть многообещающий продукт, хорошая команда и ей помогает знаменитость (как рекламировавший два ICO боксер Флойд Мейвезер – на фото), она все равно может провалиться. Поэтому нужно быть готовым к убыткам.
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По данным Smith & Crown на конец августа, в случаях, когда стоимость размещенных в этом году токенов выросла, они показали рост в среднем в 28 раз. В 10% случаев она снизилась, в 30% торговля ими не велась. Неудачные ICO привлекли около $300 млн, но эти токены подешевели в среднем на 40% после размещения