Первое легальное размещение криптовалюты в России никак не состоится

LavkaLavka начнет размещение своей криптовалюты 1 ноября, но на собственной площадке – Biocoin.bio, рассказал Акимов Евгений Разумный / Ведомости

Платформа «Восход» пока не будет участвовать в первичном размещении криптовалюты (ICO) фермерского кооператива LavkaLavka, рассказал «Ведомостям» Роман Горюнов - президент ассоциации «НП РТС», одного из организаторов «Восхода». Информацию подтвердил основатель LavkaLavka Борис Акимов.

«Восход» отказался участвовать в проекте из-за отсутствия в России регулирования ICO и рынка цифровых активов, объяснил Горюнов. Платформа «Восход» – совместный проект «НП РТС» с Фондом развития Дальнего Востока. В начале сентября полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил в интервью ТАСС, что эта система первой в России получила право работать с криптовалютами. О планах LavkaLavka провести ICO совместно с «Восходом» писала газета «Коммерсантъ».

Первое российское легальное ICO все никак не состоится. Ранее «Сколково» договаривалось с «Восходом» о проведении ICO для своих резидентов, но площадка в итоге от идеи отказалась по тем же причинам, что и в случае с LavkaLavka, напоминает старший инвестиционный менеджер венчурного фонда Runa Capital Константин Виноградов. По его словам, ICO можно провести и на собственной площадке, но тогда это нельзя назвать первым российским ICO, пока нет никакой привязки полученной в ходе ICO криптовалюты к российскому юридическому лицу, а законы же этого сделать не позволяют. Правда, существует классическая схема проведения ICO, рассказывает Виноградов: компания привлекает криптовалюту, продает ее на бирже, переводит эти деньги на счет зарубежного юрлица в долларах или евро, платит с них налоги, далее делает вложения в капитал российского ООО. Такая конструкция не противоречит закону, но ICO и Россию в ней формально ничего не связывает, указывает эксперт.

LavkaLavka начнет размещение своей криптовалюты 1 ноября, но на собственной площадке – Biocoin.bio, рассказал Акимов. Биокойн – это имущественное право на «иное имущество» согласно ст. 128 Гражданского кодекса, пояснил Акимов. В случае с LavkaLavka участники ICO приобретут право на получение товаров и услуг в рамках системы лояльности - то есть самой LavkaLavka и партнеров. «Это право можно передать третьему лицу, оно может торговаться на бирже», - добавляет он. Если вкладчик, по его словам, купит биокойн за рубли, то все просто - деньги на счёт компании попадут; если за криптовалюту, то пока неизвестно, «как именно будем поступать – обсуждаются разные варианты».

ICO LavkaLavka продлится до 1 декабря, компания планирует привлечь $15 млн. Эти деньги будут направлены на окончательное создание системы лояльности, открытие новых магазинов, кафе и фермерского кооператива на Дальнем Востоке, говорит Акимов. «Восходу» по-прежнему интересен этот проект, но площадка подключится к нему, когда в России будет создано регулирование для ICO или когда ЦБ создаст «песочницу», уточнил Горюнов. ЦБ до 20 декабря по поручению президента России Владимира Путина должен создать специальную «песочницу» для тестирования таких криптомеханизмов, как ICO.

Что такое ICO и как оно работает