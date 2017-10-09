LavkaLavka продала инвесторам криптовалюту на $2 млн
Фермерский кооператив хочет привлечь $15 млн на ICO
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facebook.com / LavkaLavka
Фермерский кооператив LavkaLavka подвел итоги первого этапа продажи собственной виртуальной криптовалюты – биокоинов. Предпродажа перед первичным размещением криптовалюты (ICO) прошла с 25 сентября до 8 октября, 50 биокоинов продавались за $1.
В первом раунде LavkaLavka собрала около $2 млн, рассказал «Ведомостям» основатель фермерского кооператива Борис Акимов. «Во время предпродажи мы получили около 13% всего размещения – почти вдвое больше, чем мы планировали изначально», – сообщил он. Всего LavkaLavka хочет привлечь около $15 млн.
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