Cobalt Air начала полеты в Москву

Cobalt Air теперь два раза в неделю летает из Пафоса в «Шереметьево» и обратно Cobalt Air

Кипрская авиакомпания Cobalt Air сообщила, что добавила в зимнее расписание три новых направления. Она начала выполнять рейсы в Москву, Франкфурт и лондонский аэропорт Gatwick.

Рейсы из Ларнаки в Gatwick выполняются шесть раз в неделю (за исключением пятницы), во Франкфурт – дважды в неделю (в среду и пятницу). Так же два раза в неделю Cobalt теперь летает из Пафоса в московский аэропорт «Шереметьево».

В Россию Cobalt начала летать впервые. О намерении организовать рейс в Москву авиакомпания сообщила в середине октября. С начала ноября рейсы из Пафоса совершаются по четвергам и субботам с вылетом в 9.10 и прилетом в 14.25, а из «Шереметьево» – также по четвергам и субботам с вылетом в 15.25 и прилетом в 18.30.

Сейчас в Ларнаку из Москвы и обратно летают «Победа», «Россия», Island Air Express, Royal Flight (из «Внуково»), S7 и «Уральские авиалинии» (из «Домодедово»), «Аэрофлот» (из «Шереметьево»). S7 также летает в Пафос. Cyprus Airways совершает рейсы в аэропорт Петербурга «Пулково».

Рейсы в Gatwick авиакомпания открывает в дополнение к уже существующим ежедневным вылетам в другой аэропорт британской столицы – Stansted. С декабря Cobalt планирует запустить на рейсах в Gatwick новый сервис в бизнес-классе.

Согласно кипрской статистике, британцы и россияне – главные посетители острова. Например, в августе из Великобритании приехало 35,5% всех туристов, из России – 22,9%. В 2016 г. из России на Кипр приехали 781 634 человека – больше, чем когда-либо в предыдущие годы, а из Великобритании – 1,16 млн человек. В нынешнем году турпоток из этих стран продолжил расти, хотя и не такими быстрыми темпами, как раньше. Для британцев ограничением стало падение курса фунта, а многие российские туристы поехали в Турцию, которая открылась для них в этом году.

Авиационное сообщение на Кипре быстро развивается. По данным Eurostat, в 2016 г. он занял третье место в Евросоюзе по росту числа авиапассажиров – на 18,1% до 8,962 млн человек. Cobalt начала работать в июле 2016 г. и сейчас выполняет рейсы из Ларнаки и Пафоса в 15 аэропортов 10 стран мира. За первый год работы Cobalt, по ее данным, перевезла более 100 000 пассажиров.

За быстрое развитие и инновационное обслуживание Cobalt была названа лучшей новой авиакомпанией 2017 г. в результате голосования CAPA Global Airline Research Company, говорится в сообщении авиакомпании.