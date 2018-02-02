Сын одного из самых влиятельных людей Узбекистана инвестировал в российский агробизнес

Статья опубликована в № 4500 от 02.02.2018 под заголовком: Узбекские огурцы укроются в Туле

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Узбекские огурцы укроются в Туле Андрей Гордеев / Ведомости

Сын бывшего начальника Службы национальной безопасности Узбекистана Рустама Иноятова Шариф владеет долями в нескольких российских аграрных предприятиях – в частности, долей в «Воловском бройлере», говорит человек, знакомый с деятельностью компании, и подтверждает представитель «Воловского бройлера». Это предприятие по производству мяса птицы, полуфабрикатов, колбасы и других продуктов в Тульской области, указано на сайте производителя.

73-летний Рустам Иноятов считается одним из самых влиятельных людей Узбекистана. Более 20 лет он руководил Службой национальной безопасности Узбекистана, 31 января 2018 г. назначен государственным советником президента Узбекистана.

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