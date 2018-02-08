Группа «Сумма» останется без представителей в совете директоров крупнейшего порта

Она не смогла выдвинуть своих кандидатов в НМТП

НМТП - ведущий порт России по грузообороту и финансовым показателям Сергей Петров / Ведомости

Совет директоров НМТП утвердил кандидатов в новый состав совета директоров, за которых будут голосовать акционеры на внеочередном собрании 5 марта. Двух человек выдвинуло Росимущество, которое владеет 20% НМТП, сразу пятерых выдвинул миноритарный акционер «Транснефть-сервис» (структура «Транснефти»), владеющий 10,5% НМТП. Крупнейший акционер порта - кипрская компания Novoport Holding (СП на паритетных началах «Транснефти» и группы «Сумма» Зиявудина Магомедова), имеющая 50,1% акций, - не выдвинула никого.

Совет директоров также утвердил форму и текст бюллетеней для голосования. На такой стадии внести новых кандидатов уже невозможно, считает человек, близкий к Росимуществу. Получается, что «Сумма», второй после «Транснефти» крупнейший бенефициар НМТП, после 5 марта останется без представителей в совете директоров. Сейчас у «Суммы» два директора из семи.

НМТП - ведущий порт России по грузообороту и финансовым показателям. В 2017 г. перевалил 143,5 млн т грузов, выручка по МСФО за девять месяцев прошлого года составила 661,5 млрд руб., чистая прибыль - 359,3 млрд руб.

«Novoport не выдвинул кандидатов потому, что есть поручение правительства заключить новое акционерное соглашение [между владеющими Novoport "Суммой" и "Транснефтью"]. Ввиду этой юридической реструктуризации Novoport не имеет технической возможности выдвигать своих кандидатов в совет директоров. Как только соглашение будет заключено и исполнено, Novoport намерен выдвинуть своих кандидатов», - рассказал представитель «Суммы».

Представитель «Транснефти» объясняет казус иначе: «Насколько мы понимаем, произошла техническая ошибка, из-за этого Novoport не успел выдвинуть вовремя своих кандидатов. Сейчас мы выясняем, почему так произошло. «Транснефть» подстраховалась через дочернюю компанию «Транснефть-сервис», поэтому наши кандидаты попали в список», - рассказал он.

Представитель Росимущества на запрос «Ведомостей» пока не ответил. Представитель «Суммы» не говорит, когда будет подписано новое акционерное соглашение и как оно связано с возможностью номинировать директоров.

Скорее всего новый состав совета (без представителей «Суммы») проработает как минимум до общего годового собрания акционеров (пройдет летом), говорит человек, близкий к Росимуществу. Таким образом, «Сумма» не сможет вносить свои предложения в повестку годового собрания, в том числе по вопросу размера дивидендов, заключает собеседник.

«Ситуация необычная, но государство совершенно точно не могло запретить акционеру - в данном случае Novoport - номинировать кандидатов в совет. Скорее всего, имеет место договоренность и добровольное согласие Novoport на такие условия», - рассуждает юрист BGP Litigation Денис Дурашкин. Возможно еще, что «Транснефть» каким-то образом заблокировала выдвижение кандитов от СП, добавляет он.

СП «Суммы» и «Транснефти» купило контрольный пакет НМТП в 2010 г. более чем за $2 млрд у компании Александра Пономаренко, Александра Скоробогатько и Аркадия Ротенберга. Эта сделка остается крупнейшей в транспортной отрасли России.