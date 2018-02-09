РФПИ предложит программу мотивации менеджмента «Транснефти»

100% обыкновенных акций «Траснефти» принадлежит государству Евгений Разумный / Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет предлагать программу стимулирования менеджмента компании, заявил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев. «Есть очень конкретные шаги, которые могут госкомпании сделать еще более эффективными. Мы, например, видим, что программы опционов для менеджмента очень хорошо работают в «Ростелекоме», очень хорошо работают на примере «Алроса», мы как акционеры привилегированных акций «Транснефти» будем рекомендовать введение программы мотивации менеджмента для «Транснефти» и для ряда других госкомпаний. И мы считаем, что вот такие, вроде простые шаги, они крайне важны для повышения инвестиционной привлекательности, в том числе госкомпаний», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Дмитриева, менеджмент «Транснефти» должен быть мотивирован на рост стоимости привилегированных акций.

Кирилл Дмитриев (он входит в совет директоров «Транснефти») поднимал вопрос о долгосрочной программе стимулирования менеджмента, аналогичной опционным программам «Ростелекома» и «Алроса», отметил представитель «Транснефти»: «В настоящий момент данный вопрос прорабатывается комитетом по кадрам и вознаграждениям совета директоров». Представитель Росимущества не ответил на запрос.

100% обыкновенных акций «Траснефти» принадлежит государству (78,1% от уставного капитала). Привилегированные акции (21,9% от уставного капитала) торгуются на Московской бирже. В пятницу капитализация составляла 278 млрд руб.

В марте 2017 г. РФПИ стал владельцем 0,43% привилегированных акций «Транснефти», еще 1,49% принадлежит Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation, CIC).

В июле Дмитриев предложил рассмотреть возможность конвертации привилегированных акций «Транснефти» в обыкновенные. «Более широкий перечень корпоративных прав, которыми обладают обыкновенные акции, позволит повысить защищенность прав миноритарных акционеров и, как следствие, будет являться одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности для международных и российских инвесторов», – говорил он (цитата по «Интерфаксу»). Решения о конвертации акций пока нет.